Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yarı Final Heyecanı

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinin müsabaka programı açıklandı.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği Fenerbahçe-Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş eşleşmelerindeki yarı finallerin maç programı şöyle:



29 Nisan Cumartesi:



16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)



19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)



2 Mayıs Salı:



18.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)



20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)



4 Mayıs Perşembe: (Saatleri henüz açıklanmadı)



Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi (Beşiktaş Akatlar Arena)



Galatasaray-Fenerbahçe (Abdi İpekçi)



Öte yandan, eşleşmelerdeki gerekirse dördüncü ve beşinci maçların programı henüz duyurulmadı.