Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Yarı Final Heyecanı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinin müsabaka programı açıklandı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off yarı final serisinin müsabaka programı açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği Fenerbahçe-Galatasaray ve Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş eşleşmelerindeki yarı finallerin maç programı şöyle:
29 Nisan Cumartesi:
16.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)
2 Mayıs Salı:
18.00 Yakın Doğu Üniversitesi-Beşiktaş (Caferağa)
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)
4 Mayıs Perşembe: (Saatleri henüz açıklanmadı)
Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi (Beşiktaş Akatlar Arena)
Galatasaray-Fenerbahçe (Abdi İpekçi)
Öte yandan, eşleşmelerdeki gerekirse dördüncü ve beşinci maçların programı henüz duyurulmadı.