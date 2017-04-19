Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Görünüm

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezon tamamlandı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Görünüm

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde normal sezon tamamlandı.

Ligde 26. hafta karşılaşmalarının ardından Yakın Doğu Üniversitesi, normal sezonu ilk sırada bitirdi. Yakın Doğu Üniversitesi'nin yanı sıra Fenerbahçe, Galatasaray, Bellona AGÜ, Beşiktaş, Hatay Büyükşehir Belediyespor, Mersin Büyükşehir Belediyespor ve İstanbul Üniversitesi play-off oynamaya hak kazandı.

Puan tablosunun son 2 sırasındaki Mersin Basketbol ve Tosyalı Toyo Osmaniye ise küme düştü.

Play-off eşleşmeleri şöyle: ­

Yakın Doğu Üniversitesi (1) - İstanbul Üniversitesi (8)

Fenerbahçe (2) - Mersin Büyükşehir Belediyespor (7)


Galatasaray (3) - Hatay Büyükşehir Belediyespor (6)

Bellona AGÜ (4) - Beşiktaş (5)

Sonuçlar

Girne Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 69-55

Mersin Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyespor: 84-94

BOTAŞ-Fenerbahçe: 65-87

Canik Belediyespor-Beşiktaş: 53-66

Galatasaray-Tosyalı Toyo Osmaniye: 89-78

İstanbul Üniversitesi-Bellona AGÜ: 48-81

Yakın Doğu Üniversitesi-Adana ASKİ: 102-61

Puan durumu

Takım O G M A Y P
1

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ

26

22

4

1995

1600

48

2

FENERBAHÇE

26

21

5

2054

1681

47

3

GALATASARAY

26

20

6

2022

1789

46

4

BELLONA AGÜ

26

19

7

1783

1635

44

5

BEŞİKTAŞ

26

17

9

1716

1615

43

6

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

26

14

12

1806

1795

40

7

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

26

12

14

1806

1875

38

8

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

26

12

14

1830

1940

38

9

ADANA ASKİ

26

10

16

1764

1839

36

10

BOTAŞ

26

10

16

1711

1823

35

11

GİRNE ÜNİVERSİTESİ

26

7

19

1817

1965

33

12

CANİK BELEDİYESPOR

26

7

19

1723

1943

33

13

MERSİN BASKETBOL

26

6

20

1641

1927

32

14

TOSYALI TOYO OSMANİYE

26

5

21

1772

2013

31

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