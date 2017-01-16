Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Görünüm

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, Fenerbahçe zirvede yer aldı.



Sarı-lacivertliler, iç sahada BOTAŞ'ı 64-60 yenerek 12. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 25'e çıkararak ilk yarıyı lider tamamladı.



Yakın Doğu Üniversitesi, Adana ASKİ'ye konuk oldu. Karşılaşmadan 89-76'lık skorla galip ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi, 23 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü.



Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yenerek 23 puana ulaştı ve averajla 3. sırada yer aldı.



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarı, 21-22 Ocak'ta yapılacak 14. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.



Ligin 13. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:



Sonuçlar



Tosyalı Toyo Osmaniye-Galatasaray: 63-96



Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi: 67-64



Fenerbahçe-BOTAŞ: 64-60



Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-89



Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi: 77-66



Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73



Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61



Puan durumu









Takımlar O G M A Y Puan 1 FENERBAHÇE 13 12 1 974 762 25 2 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ 13 10 3 1038 844 23 3 GALATASARAY 13 10 3 1006 858 23 4 BELLONA AGÜ 13 9 4 896 836 22 5 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13 7 6 900 957 20 6 BEŞİKTAŞ 13 7 6 880 877 20 7 BOTAŞ 13 6 7 887 917 19 8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 13 6 7 910 944 19 9 HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 13 6 7 931 894 19 10 ADANA ASKİ 13 6 7 886 897 19 11 MBK DOĞUŞ HASTANESİ 13 4 9 844 967 17 12 TOSYALI TOYO OSMANİYE 13 3 10 864 1015 16 13 GİRNE ÜNİVERSİTESİ 13 3 10 898 991 16 14 CANİK BELEDİYESPOR 13 2 11 834 989 15

- 14. hafta programı21 Ocak Cumartesi:14.00 Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi15.30 MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray16.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor22 Ocak Pazar:15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi16.00 Bellona AGÜ-Canik Belediyespor16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ