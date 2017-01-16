Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Görünüm

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, Fenerbahçe zirvede yer aldı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Görünüm

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2016-2017 sezonunun ilk yarısı tamamlanırken, Fenerbahçe zirvede yer aldı.

Sarı-lacivertliler, iç sahada BOTAŞ'ı 64-60 yenerek 12. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 25'e çıkararak ilk yarıyı lider tamamladı.

Yakın Doğu Üniversitesi, Adana ASKİ'ye konuk oldu. Karşılaşmadan 89-76'lık skorla galip ayrılan Yakın Doğu Üniversitesi, 23 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak zirve takibini sürdürdü.

Galatasaray, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 96-63 yenerek 23 puana ulaştı ve averajla 3. sırada yer aldı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ikinci yarı, 21-22 Ocak'ta yapılacak 14. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Ligin 13. haftasında alınan sonuçlar, puan durumu ve 14. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Tosyalı Toyo Osmaniye-Galatasaray: 63-96

Mersin Büyükşehir Belediyespor-MBK Doğuş Hastanesi: 67-64

Fenerbahçe-BOTAŞ: 64-60

Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi: 76-89

Bellona AGÜ-İstanbul Üniversitesi: 77-66

Beşiktaş-Canik Belediyespor: 78-73

Hatay Büyükşehir Belediyespor-Girne Üniversitesi: 79-61

Puan durumu



TakımlarOGMAYPuan
1FENERBAHÇE1312197476225
2YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ13103103884423
3GALATASARAY13103100685823
4BELLONA AGÜ139489683622
5MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR137690095720
6BEŞİKTAŞ137688087720
7BOTAŞ136788791719
8İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ136791094419
9HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR136793189419
10ADANA ASKİ136788689719
11MBK DOĞUŞ HASTANESİ134984496717
12TOSYALI TOYO OSMANİYE13310864101516
13GİRNE ÜNİVERSİTESİ1331089899116
14CANİK BELEDİYESPOR1321183498915
- 14. hafta programı

21 Ocak Cumartesi:

14.00 Adana ASKİ-İstanbul Üniversitesi

14.00 Tosyalı Toyo Osmaniye-Girne Üniversitesi

15.30 MBK Doğuş Hastanesi-Galatasaray

16.00 Beşiktaş-Mersin Büyükşehir Belediyespor

22 Ocak Pazar:

15.30 Fenerbahçe-Yakın Doğu Üniversitesi

16.00 Bellona AGÜ-Canik Belediyespor

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ

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