Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off çeyrek final üçüncü maçında Bellona AGÜ, konuk ettiği Beşiktaş’a 64-57 mağlup oldu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off çeyrek final üçüncü maçında Bellona AGÜ, konuk ettiği Beşiktaş'a 64-57 mağlup oldu.
Salon: Kadir Has
Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Fazilet Gülter xx, Polat Parlak xx
Bellona AGÜ: Wauters xx 10, Dila x 3, Ayşegül x 2, Dubljevic x 2, Gray xx 7, Şaziye xx 7, Lara xx 8, Gizem x, Wright xx 18
Başantrenör: Ayhan Avcı
Beşiktaş: Kübra x, Zellous xxx 15, Burcu x, Esra xx 6, Harding xxx 17, Perovanovic xxx 18, Mehtap x 3, Stokes xx 5
Başantrenör: Aziz Akkaya
1. Periyot: 10-15 (Beşiktaş lehine)
Devre: 22-33 (Beşiktaş lehine)
3. Periyot: 33-45 (Beşiktaş lehine) - KAYSERİ
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