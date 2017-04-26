Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off çeyrek final üçüncü maçında Bellona AGÜ, konuk ettiği Beşiktaş’a 64-57 mağlup oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off çeyrek final üçüncü maçında Bellona AGÜ, konuk ettiği Beşiktaş'a 64-57 mağlup oldu.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Aytuğ Ekti xx, Fazilet Gülter xx, Polat Parlak xx

Bellona AGÜ: Wauters xx 10, Dila x 3, Ayşegül x 2, Dubljevic x 2, Gray xx 7, Şaziye xx 7, Lara xx 8, Gizem x, Wright xx 18

Başantrenör: Ayhan Avcı

Beşiktaş: Kübra x, Zellous xxx 15, Burcu x, Esra xx 6, Harding xxx 17, Perovanovic xxx 18, Mehtap x 3, Stokes xx 5

Başantrenör: Aziz Akkaya

1. Periyot: 10-15 (Beşiktaş lehine)

Devre: 22-33 (Beşiktaş lehine)

3. Periyot: 33-45 (Beşiktaş lehine) - KAYSERİ

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