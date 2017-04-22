Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi play-off çeyrek finali ilk maçında konuk ettiği Beşiktaş'ı 65-58 mağlup etti.



Kayseri ekibi Atatürk Spor Salonu'nda oynanan müsabakaya, Chelsea Gray - Ayşegül Günay - Tanisha Wright - Lara Sanders - Ann Wauters beşiyle çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip ilk çeyreği 18-12, devreyi 34-31, üçüncü çeyreği 57-43 önde tamamladı. Son çeyrekte fark azalsa da Kayseri ekibi sahadan 65-58'lik sonuçla galip ayrıldı ve çeyrek final serisinde 1-0 öne geçti.



Bellona AGÜ'de, Tanisha Wright 15 sayı 2 ribaund, Chelsea Gray 14 sayı 4 asist 2 ribaund 2 top çalma 2 blok, Lara Sanders 10 sayı 4 ribaund 2 top çalma 2 blok, Şaziye İvegin Üner 9 sayı 3 ribaund, Ann Wauters 8 sayı 7 ribaund 2 asist, Ayşegül Günay ise 7 sayı 6 ribaund 4 asistle oynadı.



3 maç üzerinden oynanacak ve 2 galibiyet alan takımın yarı finale çıkacağı seride 2. maç ise 24 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da oynanacak. Bellona AGÜ bu maçı da kazandığı takdirde yarı finale yükselecek. - KAYSERİ