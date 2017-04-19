Salon: Mehmet Can Öztürk



Hakemler: Sami Özel, Uğur Özen, Musa Kazım Çetin



Canik Belediyespor: Eldebrink 4, Miray Şahin Yıldırım 1, Ayşe Pelin Gürçavdı 12, Tuğba Taşcı 2, Hülya Çoklar 6, Murph 13, Mirche 15



Beşiktaş: Burcu Çiğil 4, Esra Erden Atacan 9, Harding 18, Perovanovic 6, Kübra İmren Siyahdemir 5, Zellous 12, Stokes 12



1. Periyot: 15-18



Devre: 30-30



3. Periyot: 40-53





Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Canik Belediyespor'u 66-53 yendi.



Maçın öncesinde Canik Belediyesporlu taraftarlar ile Beşiktaş kafilesi arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile olay büyümeden engellendi.



Maçın son periyodunun ilk dakikalarında salonun elektrikleri kesildi. Yaklaşık 10 dakika süren kesintinin ardından oyun yeniden devam etti.



Müsabakanın son dakikalarında taraftarlar ile polis arasında çıkan tartışmayı Canik Belediye Başkanı Osman Genç, araya girerek yatıştırdı. Taraftarlar tartışmanın ardından salondan çıkarıldı.