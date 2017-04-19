Salon: Abdi İpekçi



Hakemler: Tahsin Kuzu, Egemen Ercan, Ali Köseoğlu



Galatasaray: Işıl Alben 4, Pınar Demirok 7, Deniz Çolakoğlu 8, Cansu Köksal 15, Vitola 19, İrem Naz Topuz 5, İnci Güçlü, Seda Deniz 2, Eda Şahin 6, Traore 11, Papova 12



Tosyalı Toyo Osmaniye: Tuğçe İnöntepe 12, Saadet Aysu Keskin 11, Gardner 24, Dacic 14, Büşra Akgün 15, Nazlı Bircan Gökdemir 2



1. Periyot: 32-26



Devre: 54-54



3. Periyot: 71-66



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. ve son haftasında Galatasaray, Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 89-78 mağlup etti.



Ligde 20. galibiyetini elde eden Galatasaray, normal sezonu 3. sırada bitirdi. Tosyalı Toyo Osmaniye ise 21. mağlubiyetini alarak son sırada kaldı ve küme düştü.