Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: CaferağaHakemler: Ergin Sarı, Seyhan Topaloğlu, Duhan KöyiçiYakın Doğu Üniversitesi: Robinson 20, Olcay Çakır Turgut 10, Bahar Çağlar 10, McBride 13, Vandersloot 17, Eldebrink 11, Sinem Ataş 9, Gizem Başaran 12Adana ASKİ: Sanem Gamze Zeren 8, Asena Yalçın 10, Tuğçe Murat 19, Ezgi Manlacı...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Caferağa

Hakemler: Ergin Sarı, Seyhan Topaloğlu, Duhan Köyiçi

Yakın Doğu Üniversitesi: Robinson 20, Olcay Çakır Turgut 10, Bahar Çağlar 10, McBride 13, Vandersloot 17, Eldebrink 11, Sinem Ataş 9, Gizem Başaran 12

Adana ASKİ: Sanem Gamze Zeren 8, Asena Yalçın 10, Tuğçe Murat 19, Ezgi Manlacı 5, Kübra Erat 11, Gülnur Akpınar 3, Öykü Taşkın, Sujonavo 5

1. Periyot: 27-15

Devre: 53-27

3. Periyot: 83-38

5 faulle çıkan: 36.15 Gizem Başaran (Yakın Doğu Üniversitesi)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, Adana ASKİ'yi 102-61 mağlup etti.

Bu sonuçla 22. galibiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi, normal sezonu lider tamamladı. Adana ASKİ ise 16. yenilgisini alırken, normal sezon sonunda 9. sırada yer aldı.

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