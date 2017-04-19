Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Salon: CaferağaHakemler: Ergin Sarı, Seyhan Topaloğlu, Duhan KöyiçiYakın Doğu Üniversitesi: Robinson 20, Olcay Çakır Turgut 10, Bahar Çağlar 10, McBride 13, Vandersloot 17, Eldebrink 11, Sinem Ataş 9, Gizem Başaran 12Adana ASKİ: Sanem Gamze Zeren 8, Asena Yalçın 10, Tuğçe Murat 19, Ezgi Manlacı...
Salon: Caferağa
Hakemler: Ergin Sarı, Seyhan Topaloğlu, Duhan Köyiçi
Yakın Doğu Üniversitesi: Robinson 20, Olcay Çakır Turgut 10, Bahar Çağlar 10, McBride 13, Vandersloot 17, Eldebrink 11, Sinem Ataş 9, Gizem Başaran 12
Adana ASKİ: Sanem Gamze Zeren 8, Asena Yalçın 10, Tuğçe Murat 19, Ezgi Manlacı 5, Kübra Erat 11, Gülnur Akpınar 3, Öykü Taşkın, Sujonavo 5
1. Periyot: 27-15
Devre: 53-27
3. Periyot: 83-38
5 faulle çıkan: 36.15 Gizem Başaran (Yakın Doğu Üniversitesi)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 26. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, Adana ASKİ'yi 102-61 mağlup etti.
Bu sonuçla 22. galibiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi, normal sezonu lider tamamladı. Adana ASKİ ise 16. yenilgisini alırken, normal sezon sonunda 9. sırada yer aldı.
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