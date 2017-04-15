Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Salon: CaferağaHakemler: Nezihi Soydan, Özge Şentürk, Talat Mustafa ÖzdemirYakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 18, Olcay Çakır Turgut 2, McBride 23, Bahar Çağlar 10, Hollingsworth 22, Leuchanka 2, Eldebrink 6, Sinem Aktaş 4, Gizem Başaran 2İstanbul Üniversitesi: White 26, Gizem Yavuz 6, Ayşe...
Salon: Caferağa
Hakemler: Nezihi Soydan, Özge Şentürk, Talat Mustafa Özdemir
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 18, Olcay Çakır Turgut 2, McBride 23, Bahar Çağlar 10, Hollingsworth 22, Leuchanka 2, Eldebrink 6, Sinem Aktaş 4, Gizem Başaran 2
İstanbul Üniversitesi: White 26, Gizem Yavuz 6, Ayşe Okul 8, Hooper 10, Putnina 19, Kardelen Gezgin, Neslişah Cora, Eylül Minaz, İlayda Güner 2, Özlem Yenidünya, Müyesser Ceyda Domaç
1. Periyot: 20-15
Devre: 39-32
3. Periyot: 67-53
Bilyoner.com Kadınlar Baskebol Ligi'nde 22. hafta erteleme maçında Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi'ni 89-71 yendi.
Ligde 21. galibiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi liderliğe yükseldi. İstanbul Üniversitesi ise 13. yenilgisini aldı.
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