Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Duhan KöyiçiHatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 12, Popovic 22, Snytsina 15, Stankovic 4, Bahar Öztürk 16, Gamze Takmaz, Tuğba Oral 4Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe, Fahriye Bayraktar, Petronyte 22, Abdi 11, Robinson 8,...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Antakya

Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Duhan Köyiçi

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 12, Popovic 22, Snytsina 15, Stankovic 4, Bahar Öztürk 16, Gamze Takmaz, Tuğba Oral 4

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Nilay Kartaltepe, Fahriye Bayraktar, Petronyte 22, Abdi 11, Robinson 8, Şeyma Kutun 2, Coleman 17, Nevin Kristen Vatansever 6

1. Periyot: 20-18

Devre: 37-43

3. Periyot: 60-59

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 22. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Mersin Büyükşehir Belediyespor'u 73-66 yendi.

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