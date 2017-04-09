Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Fazilet Gülter, Umut Özgün ErgünHatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 3, Snytsina 18, Hurst 9, Stankovic 12, Tanaçan Bostancı, Bahar Öztürk 10, Gamze Takmaz 3, Tuğba Oral 14Galatasaray: Deniz Çolakoğlu 5, Pınar Demirok 2, Cansu Köksal, Işıl Alben...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Antakya

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Fazilet Gülter, Umut Özgün Ergün

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 3, Snytsina 18, Hurst 9, Stankovic 12, Tanaçan Bostancı, Bahar Öztürk 10, Gamze Takmaz 3, Tuğba Oral 14

Galatasaray: Deniz Çolakoğlu 5, Pınar Demirok 2, Cansu Köksal, Işıl Alben 7, Anderson 22, Papova 12, Seda Deniz, Vitola 16, Jefferson 18

1. Periyot: 15-14

Devre: 39-31

3. Periyot: 56-51

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 25. haftanın son maçında Galatasaray, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u sahasında 82-69 yendi.

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Büyükşehir Belediyespor, Sarı Kırmızılılar, Deniz Çolakoğlu, Galata Saray, Gamze Takmaz, Bahar Öztürk, Cansu Köksal, Galatasaray, Seda Deniz, Işıl Alben
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