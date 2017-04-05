Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Metro EnerjiHakemler: Ergin Sarı, Abdullah Koputan, Ali KöseoğluFenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 8, Ayşe Cora 3, Melis Gülcan 2, Birsel Vardarlı Demirmen 9, Verameyenka 18, Tuğçe Canıtez 9, Parker 19, Lavender 13, Quigley 20, Esra Ural 2Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 17, Snytsina...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Ergin Sarı, Abdullah Koputan, Ali Köseoğlu

Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 8, Ayşe Cora 3, Melis Gülcan 2, Birsel Vardarlı Demirmen 9, Verameyenka 18, Tuğçe Canıtez 9, Parker 19, Lavender 13, Quigley 20, Esra Ural 2

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 17, Snytsina 20, Hurst 11, Stankovic 6, Devran Tanaçan Bostancı, Candide Öztürk, Bahar Öztürk 18, Gamze Takmaz, Melike Tuğba Oral 4, Nuran Tutsak

1. Periyot: 29-24

Devre: 54-44

3. Periyot: 79-55

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 103-76 yendi.

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