Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 15. hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında karşılaştığı Adana ASKİ’ye 80-56 mağlup oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 15. hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında karşılaştığı Adana ASKİ'ye 80-56 mağlup oldu.

Salon: Mehmet Can Öztürk Spor Salonu

Hakemler: Aydın Karaçam xx, Göksun Öz xx, Uygar Kurt xx

Samsun Canik Belediyespor: Eldebrink xxx 20, Miray Şahin Yıldırım x 4, Ayşe Pelin Gürçavdı x 2, Hülya Çoklar x 4, Murphy x 13, Mirche x 2, Elina Babkina xx 11

Başantrenör: Erdal Yeğin

Adana ASKİ: Ezgi Manlancı x 3, Clark xx 12, Sanem Gamze Zere x 2, Kübra Erat x 9, Sujanova xx 16, Bentley xx 8, Warley xx 24, Tuğçe Murat x 2, Asena Yalçın x 4

Başantrenör: Kaan Artun

1. Periyot: 17-20 (Adana ASKİ lehine)

Devre: 32-32

3. Periyot: 44-59 (Adana ASKİ lehine) - SAMSUN

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