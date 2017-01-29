Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 15. hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında karşılaştığı Adana ASKİ'ye 80-56 mağlup oldu.
Salon: Mehmet Can Öztürk Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam xx, Göksun Öz xx, Uygar Kurt xx
Samsun Canik Belediyespor: Eldebrink xxx 20, Miray Şahin Yıldırım x 4, Ayşe Pelin Gürçavdı x 2, Hülya Çoklar x 4, Murphy x 13, Mirche x 2, Elina Babkina xx 11
Başantrenör: Erdal Yeğin
Adana ASKİ: Ezgi Manlancı x 3, Clark xx 12, Sanem Gamze Zere x 2, Kübra Erat x 9, Sujanova xx 16, Bentley xx 8, Warley xx 24, Tuğçe Murat x 2, Asena Yalçın x 4
Başantrenör: Kaan Artun
1. Periyot: 17-20 (Adana ASKİ lehine)
Devre: 32-32
3. Periyot: 44-59 (Adana ASKİ lehine) - SAMSUN
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 15. hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında karşılaştığı Adana ASKİ’ye 80-56 mağlup oldu.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 15. hafta karşılaşmasında Samsun Canik Belediyespor, sahasında karşılaştığı Adana ASKİ'ye 80-56 mağlup oldu.