Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: MenderesHakemler: Murat Ciner, Polat Parlak, Haldun ÇobanBOTAŞ: Sims 22, Elif Emirtekin 6, Kulichova 15, Tilbe Şenyürek 15, Lacy 17, Fatmanur Karakaş, Zeynep Kalbisağde 1, Dilara Tongar, Özge Kavurmacıoğlu, Ivankovic 5Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 8, Saadet Aysu Keskin 4, Gardner...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Menderes

Hakemler: Murat Ciner, Polat Parlak, Haldun Çoban

BOTAŞ: Sims 22, Elif Emirtekin 6, Kulichova 15, Tilbe Şenyürek 15, Lacy 17, Fatmanur Karakaş, Zeynep Kalbisağde 1, Dilara Tongar, Özge Kavurmacıoğlu, Ivankovic 5

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 8, Saadet Aysu Keskin 4, Gardner 17, Marina Baş 13, Grinsven 18, Tuğçe İnöntepe 8, Nazlı Bircan Gökdemir 4

1. Periyot: 20-18

Devre: 43-31

3. Periyot: 59-53

Beş faulle çıkan: 39.31 Elif Emirtekin (BOTAŞ)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. haftasında BOTAŞ, sahasında Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 81-72 yendi.

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