Salon: Beşiktaş Akatlar Arena
Hakemler: Tunçtan Durmuşhan, Ogün Cılız, Abdullah İlik
Beşiktaş: Harding 9, Zellous 19, Burcu Çiğil 2, Perovanovic 14, Stokes 16, Kübra Siyahdemir 11, Esra Erden Atacan 5, Meltem Avcı
Bellona AGÜ: Wright 9, Gray 18, Dubljevic 19, Sanders 8, Wauters 20, Ayşegül Günay 3, Dila Aşkın 5
1. Periyot: 16-25
Devre: 34-43
3. Periyot: 57-58
Beş faulle çıkan: 38.07 Kübra Siyahdemir (Beşiktaş)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. hafta maçında Bellona AGÜ, deplasmanda Beşiktaş'ı 82-76 yendi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Salon: Beşiktaş Akatlar ArenaHakemler: Tunçtan Durmuşhan, Ogün Cılız, Abdullah İlikBeşiktaş: Harding 9, Zellous 19, Burcu Çiğil 2, Perovanovic 14, Stokes 16, Kübra Siyahdemir 11, Esra Erden Atacan 5, Meltem AvcıBellona AGÜ: Wright 9, Gray 18, Dubljevic 19, Sanders 8, Wauters 20, Ayşegül Günay...
Salon: Beşiktaş Akatlar Arena