Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Beşiktaş Akatlar ArenaHakemler: Tunçtan Durmuşhan, Ogün Cılız, Abdullah İlikBeşiktaş: Harding 9, Zellous 19, Burcu Çiğil 2, Perovanovic 14, Stokes 16, Kübra Siyahdemir 11, Esra Erden Atacan 5, Meltem AvcıBellona AGÜ: Wright 9, Gray 18, Dubljevic 19, Sanders 8, Wauters 20, Ayşegül Günay...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Beşiktaş Akatlar Arena

Hakemler: Tunçtan Durmuşhan, Ogün Cılız, Abdullah İlik

Beşiktaş: Harding 9, Zellous 19, Burcu Çiğil 2, Perovanovic 14, Stokes 16, Kübra Siyahdemir 11, Esra Erden Atacan 5, Meltem Avcı

Bellona AGÜ: Wright 9, Gray 18, Dubljevic 19, Sanders 8, Wauters 20, Ayşegül Günay 3, Dila Aşkın 5

1. Periyot: 16-25

Devre: 34-43

3. Periyot: 57-58

Beş faulle çıkan: 38.07 Kübra Siyahdemir (Beşiktaş)

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 15. hafta maçında Bellona AGÜ, deplasmanda Beşiktaş'ı 82-76 yendi.

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