Salon: Antakya
Hakemler: Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Digilli, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 11, Snytsina 12, Hurst 23, Stankovic 10, Bahar Öztürk 11, Gamze Takmaz 4, Melike Oral
BOTAŞ: Sims 18, Zeynep Kalbisağde, Dilara Tongar 2, Özge Kavurmacıoğlu 3, Elif Emirtekin 11, Kulichova 14, Tilbe Şenyürek 2, Lacy 16, İvankovic 4
1. Periyot: 20-24
Devre: 39-42
3. Periyot: 55-55
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında BOTAŞ'ı 71-70 yendi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Salon: AntakyaHakemler: Abdullah Koputan, Ahmet Kemal Digilli, Orhan Çağrı HekimoğluHatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 11, Snytsina 12, Hurst 23, Stankovic 10, Bahar Öztürk 11, Gamze Takmaz 4, Melike OralBOTAŞ: Sims 18, Zeynep Kalbisağde, Dilara Tongar 2, Özge Kavurmacıoğlu 3, Elif Emirtekin...
Salon: Antakya
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