Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Kadir Has Kongre MerkeziHakemler: Murat Ciner, Seyhan Topaloğlu, İsmail BinbirBellona AGÜ: Dila Aşkın 3, Ayşegül Günay 10, Dubljevic 4, Gray 16, Tuğçe Canbaz, Şaziye İvegin Üner, Gizem Sezer 11, Wright 10, Sanders 10, Mazic 1Canik Belediyespor: Fatma Ata 4, Eldebrink 9, Ayşe Pelin...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Murat Ciner, Seyhan Topaloğlu, İsmail Binbir

Bellona AGÜ: Dila Aşkın 3, Ayşegül Günay 10, Dubljevic 4, Gray 16, Tuğçe Canbaz, Şaziye İvegin Üner, Gizem Sezer 11, Wright 10, Sanders 10, Mazic 1

Canik Belediyespor: Fatma Ata 4, Eldebrink 9, Ayşe Pelin Gürçavdı 2, Miray Şahin Yıldırım, Hülya Çoklar 4, Murphy 14, Mircheva 11, Babkina 14, Tuğba Taşçı 2, Niray Sena Aral

1. Periyot: 17-12

Devre: 37-26

3. Periyot: 50-41

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. haftasında Bellona AGÜ, Canik Belediyespor'u 65-60 yendi.

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Canik Belediyespor, Şahin Yıldırım, Şaziye İvegin, Ayşegül Günay, Tuğba Taşçı, Gizem Sezer, Bilyoner, Bellona, Seyhan, Kadın
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