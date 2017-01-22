Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Metro Enerji ArenaHakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ozan Günen, Serdar SaraçFenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 3, Quigley 19, Stricklen 15, Gruda 18, Lavender 17, Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora, Esra UralYakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 3, Bride 11,Vandersloot 15, Bahar...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Metro Enerji Arena

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ozan Günen, Serdar Saraç

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 3, Quigley 19, Stricklen 15, Gruda 18, Lavender 17, Tuğçe Canıtez, Pelin Derya Bilgiç 4, Ayşe Cora, Esra Ural

Yakın Doğu Üniversitesi: Eldebrink 3, Bride 11,Vandersloot 15, Bahar Çağlar 8, Holingsvorth 15, Robinson 7, Olcay Çakır Turgut 5

1. Periyot: 22-18

Devre: 40-33

3. Periyot: 63-46

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 14. hafta maçında Fenerbahçe, Yakın Doğu Üniversitesi'ni 76-64 yendi.

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