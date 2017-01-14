Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Açıklaması

Bellona AGÜ Spor, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde ilk yarının son maçında sahasında ağırladığı İstanbul Üniversitesi'ni 77-66'lık skorla mağlup etti.



Kayseri ekibi karşılaşmaya, Ayşegül Günay - Tanisha Wright - Dila Aşkın - JelenaDubljevic - AnnWauters beşiyle çıktı. Kırmızı-beyazlı ekip karşılaşmanın başlamasıyla birlikte skor üstünlüğünü eline aldı ve ilk çeyreği 15-12, devreyi 35-28, üçüncü çeyreği 57-47, maçı da 77-66'lık skorla galip tamamladı. Bellona AGÜ Spor'da, Tanisha Wright 23 sayı 9 ribaund 6 asist, JelenaDubljevic 20 sayı 5 ribaund 4 asist, AnnWauters 20 sayı 5 ribaundla öne çıkan isimler oldu.



Kırmızı-beyazlı ekip ligin 14. haftasında ise 22 Ocak Pazar günü Canik Belediyesi'ni konuk edecek. - KAYSERİ