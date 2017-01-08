Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Mamak BelediyesiHakemler: Turgut Işık, Polat Parlak, Umut Özgün ErgünGirne Üniversitesi: Williams 8, Krivacevic 9, Merve Aydın 6, Gajic 12, Pondexter 11, Özge Yavaş 4, Simay Karaman 4, Betül Erkoyuncu, Deniz Aygül 2, Didem Gülşen ÇelebiFenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Verameyenka...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Mamak Belediyesi

Hakemler: Turgut Işık, Polat Parlak, Umut Özgün Ergün

Girne Üniversitesi: Williams 8, Krivacevic 9, Merve Aydın 6, Gajic 12, Pondexter 11, Özge Yavaş 4, Simay Karaman 4, Betül Erkoyuncu, Deniz Aygül 2, Didem Gülşen Çelebi

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 11, Verameyenka 9, Gruda 13, Quigley 20, Stricklen 7, Tuğçe Canıtez 7, Ayşe Cora 2, Pelin Derya Bilgiç, Esra Ural 4, Melis Gülcan 2, Melisa Korkmaz 1, Merve Arı

1. periyot: 17-23

Devre: 31-42

3. periyot: 43-55

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Girne Üniversitesi'ni 76-56 yendi.

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