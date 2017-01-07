Salon: Caferağa
Hakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Ali Köseoğlu
Yakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 25, Eldebrink 7, Carson 8, Robinson 10, Holingsvorth 14, Olcay Çakır Turgut 11, Bahar Çağlar 2, Duygu Fırat 2
Bellona AGÜ: Gray 25, Wright 16, Sinem Ataş 5, Mazic 10, Wauters 6, Ayşegül Günay 10, Dila Aşkın, Gizem Sezer
1. Periyot: 25-27
Devre: 46-50
3. Periyot: 63-60
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Bellona AGÜ'yü 79-72 yendi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Salon: CaferağaHakemler: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Ali KöseoğluYakın Doğu Üniversitesi: Vandersloot 25, Eldebrink 7, Carson 8, Robinson 10, Holingsvorth 14, Olcay Çakır Turgut 11, Bahar Çağlar 2, Duygu Fırat 2Bellona AGÜ: Gray 25, Wright 16, Sinem Ataş 5, Mazic 10, Wauters 6, Ayşegül Günay...
Salon: Caferağa
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