Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Abdi İpekçiHakemler: Ergin Sarı, Murat Tunç, Abdullah İlikGalatasaray: Jefferson 18, Pınar Demirok 12, Traore 13, Papova 11, Vitola 6, İrem Naz Topuz 7, Deniz Çolakoğlu, Eda Şahin 2, Cansu Köksal, İnci Güçlü 4Hatay Büyükşehir Belediyespor: Stevens 16, Bahar Öztürk 22, Gamze Takmaz,...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Abdi İpekçi

Hakemler: Ergin Sarı, Murat Tunç, Abdullah İlik

Galatasaray: Jefferson 18, Pınar Demirok 12, Traore 13, Papova 11, Vitola 6, İrem Naz Topuz 7, Deniz Çolakoğlu, Eda Şahin 2, Cansu Köksal, İnci Güçlü 4

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Stevens 16, Bahar Öztürk 22, Gamze Takmaz, Snytsina 9, Paris 16, Popovic 2, Melike Tuğba Oral 2

1. Periyot: 17-18

Devre: 39-38

3. Periyot: 58-51

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 73-67 yendi.

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Büyükşehir Belediyespor, Sarı Kırmızılılar, Deniz Çolakoğlu, Gamze Takmaz, Bahar Öztürk, Cansu Köksal, Galata Saray, Abdi İpekçi, Galatasaray, İnci Güçlü
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