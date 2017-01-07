Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Edip BuranHakemler: Ahmet Taner İbin, Süleyman Dağder Dağlı, Serdar SaraçMBK Doğuş Hastanesi: Snow 18, Melis Talay 5, Rana Derin 2, Malashenko 13, Moss 8, Ecem Güler, Aslı İnceer, Emel Türkyılmaz 2, Gülşah Akkaya 5, Ferda Yıldız 5Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 22, Aysu Keskin 2, Gardner...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Edip Buran

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Süleyman Dağder Dağlı, Serdar Saraç

MBK Doğuş Hastanesi: Snow 18, Melis Talay 5, Rana Derin 2, Malashenko 13, Moss 8, Ecem Güler, Aslı İnceer, Emel Türkyılmaz 2, Gülşah Akkaya 5, Ferda Yıldız 5

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 22, Aysu Keskin 2, Gardner 11, Bircan Gökdemir 12, Marina Baş 15, Tuğçe İnöntepe 17, Grinsven

1. Periyot: 19-30

Devre: 27-43

3. Periyot: 42-54

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Tosyalı Toyo Osmaniye, deplasmanda MBK Doğuş Hastanesi'ni 79-58 yendi.

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