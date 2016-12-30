Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: BJK Akatlar ArenaHakemler: Sami Özel, Yücel Çilingir, Özge ŞentürkBeşiktaş: Zellous 17, Burcu Çiğil 6, Harding 14, Perovanovic 19, Stokes 5, Kübra İmren Siyahdemir, Mehtap Karabilecen, Esra Erden Atacan 6Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 2, Robinson 5, Holingsvorth 15, Carson...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: BJK Akatlar Arena

Hakemler: Sami Özel, Yücel Çilingir, Özge Şentürk

Beşiktaş: Zellous 17, Burcu Çiğil 6, Harding 14, Perovanovic 19, Stokes 5, Kübra İmren Siyahdemir, Mehtap Karabilecen, Esra Erden Atacan 6

Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 2, Robinson 5, Holingsvorth 15, Carson 8, Vandersloot 25, Bahar Çağlar 8, Eldebrink 10, Gizem Başaran

1. Periyot: 14-16

Devre: 28-29

3. Periyot: 47-58

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş'ı 73-67 yendi.

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