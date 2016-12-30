Salon: BJK Akatlar Arena
Hakemler: Sami Özel, Yücel Çilingir, Özge Şentürk
Beşiktaş: Zellous 17, Burcu Çiğil 6, Harding 14, Perovanovic 19, Stokes 5, Kübra İmren Siyahdemir, Mehtap Karabilecen, Esra Erden Atacan 6
Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 2, Robinson 5, Holingsvorth 15, Carson 8, Vandersloot 25, Bahar Çağlar 8, Eldebrink 10, Gizem Başaran
1. Periyot: 14-16
Devre: 28-29
3. Periyot: 47-58
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, deplasmanda Beşiktaş'ı 73-67 yendi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Salon: BJK Akatlar ArenaHakemler: Sami Özel, Yücel Çilingir, Özge ŞentürkBeşiktaş: Zellous 17, Burcu Çiğil 6, Harding 14, Perovanovic 19, Stokes 5, Kübra İmren Siyahdemir, Mehtap Karabilecen, Esra Erden Atacan 6Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 2, Robinson 5, Holingsvorth 15, Carson...
Salon: BJK Akatlar Arena
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