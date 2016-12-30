Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. hafta karşılaşmalarında Samsun Canik Belediyespor sahasında İstanbul Üniversitesi’ne 68-56 yenildi.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. hafta karşılaşmalarında Samsun Canik Belediyespor sahasında İstanbul Üniversitesi'ne 68-56 yenildi.

Salon: Mehmet Can Öztürk Spor Salonu

Hakemler: Uğur Özen x, Musa Kasım Çetin x, Duhan Köyiçi x

Samsun Canik Belediyespor: Tuğba Taşçı xx 4, Eshaya Marie Murph xx 17, Naignouma Coulibaly xx 8, Viktoria Vladimirovna Mircheva x 10, Elina Babkina xx 14, Miray Şahin Yıldırım x 3, Hülya Çoklar x

Başantrenör: Erdal Yeğin

İstanbul Üniversitesi: La Tanya Chantella White xxx 17, Aija Putnina xx 11, Gizem Yavuz xx 6, Sasa Cado xxx 15, Jordan Hooper xx 13, Şaziye İvegin Üner xx 6, Ayşe Okul x

Başantrenör: Hasan Fırat Okul

1. Periyot 15-23 (İstanbul Üniversitesi lehine)

Devre: 37-39 (İstanbul Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 49-53 (İstanbul Üniversitesi lehine) - SAMSUN

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