Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Edip BuranHakemler: Turgut Işık, Uygar Kurt, Halil ErkoçMersin Büyükşehir Belediyespor: Eldebrink 2, Gökçe Doğan 7, Nilay Kartaltepe 9, Pentronyte 24, Nevin Kristen Vatansever 16, Fahriye Bayraktar 4, Henry 10, Robinson 4, Görkem ErtaşTosyalı Toyo Osmaniye: Williams 7, Saadet Aysu Keskin...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Edip Buran

Hakemler: Turgut Işık, Uygar Kurt, Halil Erkoç

Mersin Büyükşehir Belediyespor: Eldebrink 2, Gökçe Doğan 7, Nilay Kartaltepe 9, Pentronyte 24, Nevin Kristen Vatansever 16, Fahriye Bayraktar 4, Henry 10, Robinson 4, Görkem Ertaş

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 7, Saadet Aysu Keskin 8, Nazlı Bircan Gökdemir 2, Bas 19, Engelman 14, Tuğçe İnöntepe 8, Büşra Akgün 5

1. Periyot: 21-15

Devre: 38-30

3. Periyot: 52-44

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Mersin Büyükşehir Belediyespor, Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 76-63 yendi.

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