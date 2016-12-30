Salon: Menderes
Hakemler: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Ali Köseoğlu
Adana ASKİ: Asena Yalçın 7, Ezgi Manlacı, Clark 19, Sanem Gamze Zeren 4, Kübra Erat 14, Sujanova 2, Bentley 24, Warley 12, Tuğçe Murat
Girne Üniversitesi: Safiye Simay Karaman 9, Deniz Aygün, Özge Yavaş 3, Knezevic 5, Krivacevic 20, Betül Erkoyuncu, Merve Aydın, Gajic 20, Pondexter 19
1. Periyot: 27-23
Devre: 43-38
3. Periyot: 54-55
Beş faulle çıkanlar: 26.06 Sujanova (Adana ASKİ), 35.58 Krivacevic (Girne Üniversitesi)
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Adana ASKİ, Girne Üniversitesi'ni 82-76 yendi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Salon: MenderesHakemler: Tahsin Kuzu, Ogün Cılız, Ali KöseoğluAdana ASKİ: Asena Yalçın 7, Ezgi Manlacı, Clark 19, Sanem Gamze Zeren 4, Kübra Erat 14, Sujanova 2, Bentley 24, Warley 12, Tuğçe MuratGirne Üniversitesi: Safiye Simay Karaman 9, Deniz Aygün, Özge Yavaş 3, Knezevic 5, Krivacevic 20,...
Salon: Menderes
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