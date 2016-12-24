Salon: Caferağa



Hakemler: Orkun Yurtdaş, Murat Tunç, Benhür İrcel



Yakın Doğu Üniversitesi: Olcay Çakır Turgut 17, Eldebrink 11, Vajda 10, Bahar Çağlar 10, Holingsvorth 5, Gizem Başaran 6, Carson 4, Vandersloot 19, Duygu Fırat 2, Emine Koç, Berfin Şatır



Canik Belediyespor: Fatma Ata, Miray Şahin Yıldırım 6, Tuğba Taşçı 2, Hülya Çoklar 5, Murph 8, Coulibaly 8, Niray Sena Aral 2, Mircheva 10, Babkina 11



1. Periyot: 31-21



Devre: 46-35



3. Periyot: 63-45



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 10. haftasında Yakın Doğu Üniversitesi, Samsun temsilcisi Canik Belediyespor'u 32 sayı farkla 84-52 mağlup etti.



Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelenin 3. dakikasından itibaren oyuna ağırlığını koyan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk çeyreği 31-21 önde tamamladı. Yakaladığı farkı ikinci çeyrek boyunca devam ettiren ev sahibi takım, devre arasına 46-35 üstün girdi.



Etkili oyununu ikinci devreye de yansıtan Yakın Doğu Üniversitesi, üçüncü çeyreğini 63-45 önde geçtiği maçı 84-52 kazandı.



Beş oyuncusu çift haneli skor üreten ev sahibi ekipte Vandersloot 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Yakın Doğu Üniversitesi'nde Olcay Çakır Turgut 17 sayı ve 8 asist, Eldebrink 11, Vajda ile Bahar Çağlar onar sayıyla mücadele etti. Canik Belediyespor'da ise Babkina 11, Mircheva 10 sayıyla oynadı.



Bu skorla Yakın Doğu Üniversitesi 7. galibiyetini elde ederken, Canik Belediyespor 8. kez mağlup oldu.