Salon: Mamak Belediyesi
Hakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Fazilet Gülter, Serdar Saraç
Girne Üniversitesi: Knezevic 12, Krivacevic 18, Merve Aydın 3, Gajic 11, Pondexter 14, Özge Yavaş 3, Safiya Simay Karaman 7, Deniz Aygül
Bellona AGÜ: Wauters 16, Dila Aşkın 6, Ayşegül Günay 12, Dubljevic 11, Gray 12, Mazic 10, Sinem Ataş 10, Gizem Sezer, Tuğçe Cambaz
1. Periyot: 19-24
Devre: 44-51
3. Periyot: 61-66
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 10. hafta karşılaşmasında Bellona AGÜ, deplasmanda Girne Üniversitesi'ni 77-68 yendi.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
Salon: Mamak BelediyesiHakemler: Ruhi Nezihi Soydan, Fazilet Gülter, Serdar SaraçGirne Üniversitesi: Knezevic 12, Krivacevic 18, Merve Aydın 3, Gajic 11, Pondexter 14, Özge Yavaş 3, Safiya Simay Karaman 7, Deniz AygülBellona AGÜ: Wauters 16, Dila Aşkın 6, Ayşegül Günay 12, Dubljevic 11, Gray...
Salon: Mamak Belediyesi
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