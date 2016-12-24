Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: TosyalıHakemler: Tahsin Kuzu, Şeyhmus Melek, Ali KöseoğluTosyalı Toyo Osmaniye: Williams 28, Gözde Eldaş 7, Aysu Keskin 12, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Engelman 13, Büşra AkgünHatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 26, Popovic 5, Snytsina 4, Devran Tanaçan Bostancı 2, Bahar Öztürk 30,...

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi

Salon: Tosyalı

Hakemler: Tahsin Kuzu, Şeyhmus Melek, Ali Köseoğlu

Tosyalı Toyo Osmaniye: Williams 28, Gözde Eldaş 7, Aysu Keskin 12, Nazlı Bircan Gökdemir 8, Engelman 13, Büşra Akgün

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 26, Popovic 5, Snytsina 4, Devran Tanaçan Bostancı 2, Bahar Öztürk 30, Gamze Takmaz 2, Melike Tuğba Oral 9

1. Periyot: 14-25

Devre: 33-46

3. Periyot: 54-65

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Tosyalı Toyo Osmaniye'yi 78-68 yendi.

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Büyükşehir Belediyespor, Devran Tanaçan, Gamze Takmaz, Bahar Öztürk, Ali Köseoğlu, Büşra Akgün, Aysu Keskin, Bostancı, Osmaniye, Bilyoner
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