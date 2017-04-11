Bilyalı Rulman İthalatına Düzenleme
İthalatta gözetim uygulaması kapsamında bilyalı rulmanın birim gümrük kıymeti kilogram başına 20 dolar, çelik kuşaklı radyal otomobil dış lastiği ve diğerleri için 3 dolar olarak belirlendi.
İthalatta gözetim uygulaması kapsamında bilyalı rulmanın birim gümrük kıymeti kilogram başına 20 dolar, çelik kuşaklı radyal otomobil dış lastiği ve diğerleri için 3 dolar olarak belirlendi.
Kaynak: Dunya.com
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