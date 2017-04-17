Bilmed Networkıng|robotlar Çağında Biz

EOFİS SPONSORLUĞUNDA BİLMED NETWORKING | ROBOTLAR ÇAĞINDA BİZ



Konu:



"Robotlar Çağında Biz"



* 4. Endüstri Devrimiyle beraber büyük bir dönüşüm yaşıyoruz.



* Gelecek hem sürprizlerle hem de tehlikelerle dolu.



* Robotlar bizim işlerimizi yapmaya başladığında biz neler yapacağız?



* Geleceğin meslekleri neler olacak?



* Hem kendimiz hem de içinde yaşadığımız toplum için nasıl bir gelecek inşa edebiliriz?



Konuk: Ozan ONAT (CNN TÜRK Program Müdürü/Fütürist)



Yer: Nart Business Center - Büyükdere Caddesi Ecza Sokak Polcenter No: 4 Levent İstanbul (Kanyon Yanı)



Kroki için: Tıklayınız



Katılım ücretsizdir, kayıt gereklidir.



Ozan ONAT



CNN TÜRK Program Müdürü Ozan Onat, geleceğin dünyasının peşinde bilim ve teknoloji üzerine kafa yormakta, www.cnnturk.com'da gelecek trendleri üzerine makaleler yazıp röportajlar yapmakta, zaman zaman konu üzerine konuşmalara katılmaktadır. Ozan Onat 18 Nisan Salı akşamı bizlerle olacak



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : NART BUSINESS CENTER



Mekan Adresi : Nart Business Center - Büyükdere Caddesi Ecza Sokak Polcenter No: 4 Levent (Kanyon Yanı) Başlangıç Saati : 18.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 21: 30: 00



Kategori : BİLMED NETWORKING|ROBOTLAR ÇAĞINDA BİZ



Tür : Seminer



Ücretlimi? : Hayır