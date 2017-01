Bill Gates'ten Bir Büyük Bağış Daha!

Geçtiğimiz 20 yıl içerisinde AIDS, ölümcül bir teşhisten kontrol edilebilir bir hastalığa dönüştü. Ancak her yıl 1.9 milyon yeni kişinin hastalanması ile HIV virüsü yayılmaya devam ediyor. HIV, artık ölümcül olmasa da bu hastalığa yakalanmak oldukça sık rastlanan bir durum.



HIV'in yayılmaya devam etmesinin en büyük sebebi yoksulluk. Virüsün etkileri, özellikle hastalığı kontrol altında tutmak için gereken ilaçların temininin ve bakımın yapılmasının zor olduğu ekonomik olarak zayıf bölgelerde yoğun bir şekilde hissedilmekte.



Bir diğer problem ise, çözümü çok daha kolay gözüken bir problem: Hem hastalığı engellemek için, hem de hastalık teşhisi koyulan hastalarca kullanılan ilaçları her gün almanın unutulabilmesi. Bu noktada da protezler devreye giriyorlar. Boston biotech firması Intarcia therapeutics tarafından yapılan duyuruda, Bill&Melinda Gates Vakfı'nın HIV ve AIDS'in yayılmasını engellemeye yarayan küçük bir protez ilaç pompasına 140 milyon dolar yatırım yaptığı söylendi.



Bu pompa, bir yıl yetecek miktarda HIV engelleme ilacı taşıyabiliyor ve hastalara sürekli olarak düşük dozlarda bu ilacı sunarak, sürekli olarak korunmalarına yardımcı oluyor. HIV engelleyici ilaçlar, klinik araştırmalarına göre, hastalık bulaşma riskini yüzde 90 azaltıyor. Gates Vakfı'nın HIV programı yöneticisi Emilio Emini'nin de Wall Street Journal'a belirttiği üzere ilaçların gerçek dünyadaki etkisi çok daha az çünkü sağlıklı insanların her gün hap almayı hatırlamalarını gerektirmekte.



Intarcia, HIV ilacı sunumları için daha etkili bir yöntem arayan tek firma değil. 2015 yılında da Oak Crest Bilim Enstitüsü bilim insanları, yayınladıkları bir makale ile bu amaç için geliştirdikleri kibrit boyutunda bir protezi tanıtmışlardı. Artık HIV engelleme ilaçlarının etkisi kanıtlanmış olduğu için, pek çok araştırmacı, daha etkili bir iletim yolu aramakta.



Intarcia, pompasında hangi ilacı kullanacağına henüz karar vermiş değil ve her ne kadar ilk testler başarılı gözükse de, bunun piyasaya sunulması için halen yıllar bulunmakta. Ancak bu pompanın diyabet ilaçları için olan bir sürümü, şu anda ABD'de FDA onayı beklemekte ve önümüzdeki yılın sonlarına doğru piyasaya sunulabilir...