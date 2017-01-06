Bilişsel Davranışçı Terapiler (Bdt) Eğitimi

Bu eğitimde yaygın görülen ruh sağlığı sorunlarının bilişsel ve davranışçı terapi yöntemleri ile tedavisi öğretileceltir.



Eğitim 5 modül ve toplam 70 saatten oluşmaktadır. Eğitimi eksiksiz olarak tamamlayanlara Bilişsel ve Davranışçı Terapiler Eğitimi sertifikası düzenlenecektir.



Bu eğitimler Bilişsel ve Davranışçı Terapist akreditasyonu sağlayan uluslararası derneklerin (örn. Avrupa Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği – EABCT, Academy of Cognitive Therapy (ACT)) belirlediği kuramsal eğitim programı paralelindedir.



Ayrıntılı bilgi için dabatem.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.