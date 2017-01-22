Bilişimerp Sektörde Hangi Özellikleriyle Öne Çıkıyor?

Bilişim A.Ş. ERP Çözümleri Müdürü M. Sedat Yılmaz, bilişimERP'nin sektörde hangi özellikleriyle öne çıktığını Wise TV'ye anlattı.



Yılmaz, "Bizim en önemli öne çıkan özelliklerimiz birincisi web tabanlı olup yüksek teknoloji içermesi, ikincisi doğrudan verdiğimiz danışmanlık. Danışmanlığın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. ERP projelerinde yapılan araştırmalara göre projenin başarılı olmasının en önemli kriterlerinden biri danışmanlık. Firmanın seçilen firmayla devamlı yan yana yürümesi çok önemli. Endüstri mühendisi arkadaşlarımızla ve mali müşavir arkadaşlarımızla onları anlayan ve gereken müdahaleyi yapan bir danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.