Bilişime Yön Verenler Buluşuyor

Bu yılki teması "Bilişimde Gelişim, Bilişimle Gelişim" olan "TBD- BİMY'24'de, kamu, özel sektör ve üniversitelerin üst düzey yöneticilerinin yanı sıra bilişim ve iletişim teknolojilerine yön veren 500'ü aşkın ismi bir araya gelecek.

Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişimi yakalamak amacıyla bilişim sektöründeki tüm karar vericilerin bir araya getirdiklerini kaydeden TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, "Türkiye'nin bilişimde söz sahibi ülke olması için kamu ve özel sektörün birlikte aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. Bilişimde ülke olarak çok zaman kaybettik. Gün birlik beraberlik içinde bilişim teknolojilerinde söz sahibi olma ve geleceği inşa etme zamanıdır" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik'in açılışını yapacağı BIMY'24 Bahar Buluşması'nda bilişimde yeni teknolojilerin geliştirilmesi, üretilmesi ve etkin olarak kullanılması konuları ele alınacak. Antalya Rixos Premium Kongre Merkezi'nde düzenlenecek ve açılış konuşmacıları arasında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ve TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe'nin de olduğu etkinlikte AR-GE, üretim, istihdam üçgeninde bilişim ve iletişim teknolojilerinde verimlilik ve sürdürülebilirliği de tartışılacak.

AKTEPE: "ARTIK DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMALIYIZ"

Türkiye'nin son 10 yılda bilişim teknolojilerinde büyük gelişmeler kaydettiğini, kazanımların artık üretime, istihdama ve verimliliğe dönüştürülmesi gerektiğini söyleyen TBD Başkanı Rahmi Aktepe şunları söyledi:

"TBD olarak Türkiye'nin bilişim teknolojilerindeki gelişimine 46 yıldır katkı yapıyoruz. Türkiye'de bilişim kültürünün oluşmasında büyük emeklerimiz oldu. Kamu ve özel sektörden 12 bini aşkın üyemiz ile sektörün sorunlarını biliyoruz ve çözüm önerileri üretiyoruz. Kamuda bilişimin etkin kullanılması için çalışmalarımız oldu. Kamunun birçok projesinde etkin rol oynadık. Bilişim teknolojilerinde gelişmeleri yakalamak hatta ülke olarak global dünyada söz sahibi olmamız için özel sektör ve kamunun birlikte hareket etmesi gerektiğinin bilincindeyiz. Türkiye'nin ihtiyacı birlik ve beraberlik içinde bilişimde aynı hedef doğrultusunda hareket etmek. Ülkemizin ekonomik anlamda geçtiği süreçte en önemli katkıyı da yüksek katma değer üreterek bilişim dünyası yapacak. Bunun nedenle kamu ve özel sektörün bir araya geleceği BİMY'24 kaçırılmaz fırsatlar sunacak. Bahar Buluşması'nda hem özel şirketlerle kamunun bilişimde karnesini çıkartacak hem de birlikte hareket etmenin yollarını değerlendireceğiz. TBD olarak önem verdiğimiz etkinliğimize bilişimde tüm karar vericilerle birlikte özel sektör temsilcilerini de davet ediyoruz."

BİLİŞİM TÜM YÖNLERİYLE BİMY24'DE...

BİMY24'de, iletişim, güvenlik, bulut bilişim gibi teknolojik gelişmelerin yanında 'Sanayi 4.0' de masaya yatırılacak. Etkinlik kapsamında "4. Sanayi Devrimi ve Bilişimle Üreten Türkiye", "Bilişimle Gelişim İçin AR-GE: Sürdürülebilirlik", "Ülkemizin İstihdam Sorunu, Kısa ve Uzun Dönem Politikalar, Mesleki Yeterlilik", "Bilişim Teknolojileri ve Dijital Dönüşümde: Verimlilik", "Antalya İş Dünyası ve Bilgi İşlem Yöneticileri Buluşması" konulu panel ve oturumlar gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin bilişim sektöründeki önemli şirketleri ile kamu üst düzey temsilcilerinin katkılarıyla gerçekleştirilecek TBD Bahar Buluşması- BİMY24'te yapılan sunumlar ve getirilen öneriler çerçevesinde hazırlanacak sonuç raporu devletin üst düzey mercileriyle paylaşılacak.

TURİZME DİJİTAL ÇÖZÜM İÇİN ÖZEL OTURUM

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Digital Türkiye Platformu tarafından desteklenen TBD BİMY'24 çerçevesinde "Antalya İş Dünyası ve Bilgi İşlem Yöneticileri Buluşması" özel oturumu da yapılacak. Özel oturumda Antalya'da bölgeye özel iş alanlarının turizm, otelcilik, tarım gibi alanlarda ihtiyaç duyulan bilişim çözümleri ve dijital çağın fırsatları sektör uzmanları tarafından ele alınacak. "Networking ve İşbirliği Güçlendirme" amacıyla düzenlenecek bu özel oturumda bilişim dünyasındaki son trendler, yeni ürün, hizmet ve iş modelleri görüşülerek bilişim firma temsilcilerinin çözümlerini karar vericilere doğrudan tanıtımları sağlanacak.

