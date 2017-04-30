Bilişimde Kariyer Zirvesi'17

Bilişim sektörünün kalbi Manisa'da atacak.

Bilişimde Kariyer Zirvesi'17

Bilişim sektörünün kalbi Manisa'da atacak.


Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 25. Yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan ve Türkiye genelinde geleneksel hale gelmesi arzu edilen "Bilişimde Kariyer Zirvesi 2017" ile Türkiye bilişim sektörüne yön veren kurumların temsilcileri ve bu alanda başarısıyla adından söz ettirmiş önemli uzmanlar, bilişim öğrencileriyle bir araya gelecek ve tecrübelerini paylaşacaklar.



    Bilişim Sektörünün Bugünü ve Geleceği


    Endüstri 4.0


    Yazılım Sektörü


    Dijital Oyunlar


    Sistem Yönetimi


    Siber Güvenlik


    Makine Öğrenmesi


    Yapay Zeka


    Sosyal Medya Yönetimi
    Daha fazla detay için  www.bilisimdekariyerzirvesi.com

    Detaylar :

    İl : Manisa

    İlce : Merkez

    Mekan : Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi

    Mekan Adresi : Yağcılar Mahallesi

    Başlangıç Saati : 02.05.2017 10: 00: 00

    Bitiş Saati : 02.05.2017 18: 00: 00

    Kategori : Bilişimde Kariyer Zirvesi'17

    Tür : Toplantı

    Ücretlimi? : Hayır

    Kaynak: Etkinlik.io

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