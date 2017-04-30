Bilişimde Kariyer Zirvesi'17
Bilişim sektörünün kalbi Manisa'da atacak.
Bilişim sektörünün kalbi Manisa'da atacak.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 25. Yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan ve Türkiye genelinde geleneksel hale gelmesi arzu edilen "Bilişimde Kariyer Zirvesi 2017" ile Türkiye bilişim sektörüne yön veren kurumların temsilcileri ve bu alanda başarısıyla adından söz ettirmiş önemli uzmanlar, bilişim öğrencileriyle bir araya gelecek ve tecrübelerini paylaşacaklar.
Bilişim Sektörünün Bugünü ve Geleceği
Endüstri 4.0
Yazılım Sektörü
Dijital Oyunlar
Sistem Yönetimi
Siber Güvenlik
Makine Öğrenmesi
Yapay Zeka
Sosyal Medya Yönetimi
Daha fazla detay için www.bilisimdekariyerzirvesi.com
Detaylar :
İl : Manisa
İlce : Merkez
Mekan : Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Yağcılar Mahallesi
Başlangıç Saati : 02.05.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 18: 00: 00
Kategori : Bilişimde Kariyer Zirvesi'17
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io