Bilişim sektörünün kalbi Manisa'da atacak.





Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin 25. Yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleşecek olan ve Türkiye genelinde geleneksel hale gelmesi arzu edilen "Bilişimde Kariyer Zirvesi 2017" ile Türkiye bilişim sektörüne yön veren kurumların temsilcileri ve bu alanda başarısıyla adından söz ettirmiş önemli uzmanlar, bilişim öğrencileriyle bir araya gelecek ve tecrübelerini paylaşacaklar.









Bilişim Sektörünün Bugünü ve Geleceği





Endüstri 4.0





Yazılım Sektörü





Dijital Oyunlar





Sistem Yönetimi





Siber Güvenlik





Makine Öğrenmesi





Yapay Zeka





Sosyal Medya Yönetimi

Daha fazla detay için www.bilisimdekariyerzirvesi.com



Detaylar :



İl : Manisa



İlce : Merkez



Mekan : Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Yağcılar Mahallesi



Başlangıç Saati : 02.05.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 18: 00: 00



Kategori : Bilişimde Kariyer Zirvesi'17



Tür : Toplantı



Ücretlimi? : Hayır Kaynak: Etkinlik.io