Bilişimbı Nedir?

Bilişim A.Ş. bilişimBI Çözümleri Müdürü Ulaş Kula, bilişimBI ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Kula, "bilişimBI bir iş zekası yazılımı. İş zekası yazılımı ham veriyi iş amaçları için değerli ve kullanılabilir bilgiye döndüren yazılımlardır. Bu yazılımların içine raporlama yazılımları da girdiği gibi çok boyutlu analizler ve tahminsel analizlere kadar giden bir süreci kapsayan yazılımlar da girmektedir. Bu ürün gamının içinde bilişimBI yerli bir çözüm olması açısından oldukça değerli ve yerli çözümler arasında da en fazla fonksiyonaliteye sahip olan üründür" dedi.