Bilişim Sektöründe 'Satış Entegrasyon Modeli'

Wise TV'ye konuşan Vatansever Bilişim Genel Müdürü Şenol Vatansever, bilgi ve iletişim teknolojileri pazarında "Satış Entegratörü" olarak faaliyet gösteren Vatansever Bilişim'in hizmetlerinden ve vizyonundan bahsetti.



Vatansever, "Satış Entegrasyon Modeli, dünyada ilk olarak getirdiğimiz bir model. Bu modelle beraber firmaların satış ve kanal yönetimi operasyonlarını direk olarak "as a service", yani hizmet olarak veriyoruz. Bu kapsamda aynı zamanda müşteri tarafına yansıyan yüzünde de, bir 'Sistem Entegratörü' olarak çalışıyoruz. Stratejik iş ortaklarımızla beraber uçtan uca anahtar teslimi çözümler sağlıyoruz. Veri Merkezi ve Yönetilen Hizmetler, BPM İş Süreçleri Yönetimi platformları,CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi çözümleri, Portal çözümleri, Güvenlik gibi alanlarda birçok katma değerli hizmetler sunuyoruz. Vizyonumuz, Türkiye ve yakın coğrafyada ilk tercih edilen bilişim şirketi olmak." dedi.