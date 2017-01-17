Bilirkişilik Kurumsal Yapıya Kavuşturuluyor

AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, hukuki itilafların çözümünde başvurulan bilirkişinin yeni kanunla kurumsal bir yapıya kavuşturulacağını söyledi.



Milletvekili Hüseyin Şahin, yürürlüğe giren yeni Bilirkişilik Kanunu'nun adalet sistemine yapacağı katkıları değerlendirdi. Hakimlerin uzmanlık gerektiren durumlarda bilirkişilere başvurduğunu belirten Şahin, hukuki ihtilafların çeşitlenmesi, teknolojinin gelişmesi, ticari faaliyetlerin artması, iktisadi ve bilim dünyasındaki gelişmelerle birlikte bilirkişiye duyulan ihtiyacın giderek arttığını kaydetti. Şahin, mevcut kanundaki eksikler ve yetersizliklerin zaman zaman adaletin yanlış tecelli etmesine ve gecikmesine yol açtığını belirtti.



Hüseyin Şahin, "Bilirkişilik konusu, yargılama faaliyetinin en önemli konularından ve en sıkıntılı alanlarından biriydi. Uygulama ve doktrinde bilirkişilik kurumuna, bilirkişilere ve bu konudaki yargı uygulamalarına yönelik eleştiriler vardı. Hukuki ihtilafların doğru çözümlenmesi ve adaletin tesisi için iyi işleyen 'bilirkişilik' kurumuna ihtiyaç vardı. Yeni kanun, bilirkişiliğin maksadına uygun işlemesini sağlayacak. Adil yargılanma ilkeleri çerçevesinde hak kayıplarını önleyecek" dedi. - BURSA