Bilinçaltı Terapisi Nedir?

Aqua Yaşam Uzman Doktoru Seda Ülgen, bilinçaltı terapisini Wise TV'ye anlattı.



Ülgen, "Bilinçaltının korkulduğunun aksine bizler için çok faydalı olabileceğini belirten Ülgen, "Bilinçaltı sahip olabileceğimiz en muhteşem en sihirli güçtür. Genelde insanlara bilinçaltı dediğiniz zaman, bilinçaltından kurtulmalıyım alın bunu silin lütfen benden uzaklaştırın diye getirirler. Oysa tam tersi bilinçaltı olmadan bizim yaşamamız mümkün değil. Kendimizi korumamız mümkün değil. Şöyle örnekleyebiliriz, sizin gözünüze bir kalem atsam hemen elinizi kaldırır ve kendinizi savunmaya geçersiniz, bunu düşünerek yapmaya kalkışsanız gözünüze kalem çoktan girmiş ve sizi yaralamış olur. Bilinçaltı bedenimizin otomatik tepkileri gibi bizim için karar vermeye çalışan bizden daha akıllı görünen bir mercektir. Hayatımızın %98-99'unu yönetir. Tek sorun bilinçaltının küçük yaşlardan itibaren bu kalıplarını, doğrularını oluşturması. O yüzden de bazen biz istediğimiz bir seçimi yaparken bilinçaltının doğrularıyla çakıştığı için istemediğimiz bir hayata sürükleniyoruz. Bilinçaltı terapileri veya bu konudaki eğitimler hem kendi şifrelerimizi okuyabilmeyi, bu blokajların anahtarlarını edinmeyi ve bu yolu tanıyarak gelecekte tekrar bir doğru oluşturduğunda bu bize hizmet etmiyorsa bu doğruları, dönüştürmek için anahtarlarımızın şifrelerimizin elimizde olması demek" dedi.