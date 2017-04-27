Bilim Seyyahları Projesi" Kosova'da

TÜBİTAK'ın desteğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde iki yıl önce başlatılan "Bilim Seyyahları Projesi", Kosova'nın başkenti Priştine'de de hayata geçiriliyor.



Toplumun fen bilimlerine ilgisini artırmayı hedefleyen proje, bu yıl Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının da desteğiyle ilk defa Balkanlar'da da uygulanıyor.



Karadağ'ın ardından Kosova'ya da ulaşan proje, Priştine'deki Alauddin Medreseleri iş birliğinde yapılıyor. Proje kapsamında Priştine'de düzenlenen Bilim Şenliği'ne Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, TİKA Kosova Koordinatörü Necip Özay Özütok, Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) ve Eğitim Bakanlığı temsilcileriyle öğrenciler katıldı.



Büyükelçi Kılıç, burada yaptığı konuşmada, Bilim Seyyahları Projesi'nin hem bilgi ve deneyim paylaşımı hem de Kosovalı ve Türk öğrenciler arasında kaynaşma ortamı yaratması bakımından önemine işaret ederek "Bu çok güzel ülke ve gencecik devlet Kosova'nın geleceğini bu aydınlık gençlerimiz inşa edecek. Bu süreçte bilimin gösterdiği yol bizlerin rehberi olacak." ifadelerini kullandı.



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mitat Tekçam da öğrenmenin "çok gezen" ve "çok okuyan" boyutlarını bir araya getirdiklerini belirterek Alauddin Medreseleri öğrencileri ile öğretmenlerinin gerçekleştirdiği bu deneylerde, öğrencilerin bilimin eğlenceli dünyasına yolculuk edeceklerini söyledi.



Alauddin Medreseleri Müdürü Jakup Çunaku ise dini ilimlerin yanı sıra doğa bilimlerine de çok önem verdiklerini kaydederek "Sadece çalışarak, öğrenerek ve araştırarak ülkemize ve halkımıza katkı sağlayabiliriz." diye konuştu.



Çocukları ve gençleri bilimin eğlenceli dünyasıyla tanıştırmayı hedefleyen Bilim Seyyahları Projesi kapsamında, fizik, kimya, biyoloji, matematik ve teknoloji alanlarında hazırlanan onlarca deney ve atölye çalışmaları tanıtıldı.