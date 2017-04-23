Bilim Seyyahları Projesi" Karadağ'da

TÜBİTAK'ın desteğiyle Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesinde başlatılan "Bilim Seyyahları Projesi", Karadağ'ın başkenti Podgorica'da tanıtıldı.



Başkentteki Mehmet Fatih Medresesi ve Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi iş birliğinde hayata geçirilen projenin "Balkan" ayağında, kimya, fizik, matematik, biyoloji ve robot atölyelerinden oluşan 25 stant Karadağlı öğrencilerin beğenisine sunuldu.



Projenin açılışında konuşan Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Serhat Galip, iki ülke öğrencilerinin bu tarz bir projede bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Projenin ülke eğitimine büyük katkı sağlayan Mehmet Fatih Medresesi tarafından yürütülmesinden son derece mutluyum. Projenin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılması da başka bir mutluluk." dedi.



Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mitat Tekçam da Türkiye ve Karadağ arasındaki ortak projelerin tanıtılmasının önemli olduğuna işaret ederek "Birçoğunuz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 'oku' kelimesiyle başlar. Hz. Muhammed de 'Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz' der." diye konuştu.



Mehmet Fatih Medresesi Müdürü Fuad Cekic de projenin iki ülke öğrencilerini yakınlaştırmayı hedeflediğini belirterek "İki ülke kültürünün birbirini tanıma yollarından birisi de bilimdir. Proje kapsamında medreselerin de doğal ve sosyal bilimlere önem verdiğini göstermek istedik." ifadelerini kullandı.



Karadağ genelindeki okullardan gelen öğrenciler, stantları gezerek deney ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül kazanan çalışmaların bulunduğu stantlara yoğun ilgi gösterdi.



"Bilim Seyyahları Projesi" kapsamında, Karadağ'da sunulan çalışmalarda Türkiye'den 60 ve Karadağ'dan 40 öğrenci yer alıyor.