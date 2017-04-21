Bilim Şenliğinde Hedef Dünya Rekoru

THY 6. Bursa Bilim Şenliği" bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Şenlik kapsamında yapılacak atölye çalışmalarında dünya rekoru kırılması hedefleniyor.



Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk Hava Yolları'nın isim sponsorluğunda, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın destekleri ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin ev sahipliğinde bu yıl 4-5-6-7- Mayıs tarihlerinde TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan THY 6. Bursa Bilim Şenliği, kendi alanında yeni bir rekora imza atmaya hazırlanıyor. Ana konsepti "Enerji Verimliliği" olarak belirlenen dünyanın sayılı bilimsel etkinliklerinden biri olan şenliğe ilişkin hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, şenlik kapsamında 3 bin 500 kişi ile aynı anda gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ile dünya rekorunun kırılması hedefleniyor.



Elektronik, robotik, mekanik, gastronomi, havacılık, uzay, akıl oyunları, kimya, biyoloji, fizik gibi bilimin alt disiplinlerindeki konu başlıklarının uygulamaların yer alacağı atölye çalışmalarındaki rekor denemesi için, şenliğin ev sahipliğini gerçekleştiren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından Guinness rekorlar kitabına başvuruda bulunuldu. Bu alandaki dünya rekoru, 2 bin 900 kişinin aynı anda atölye çalışması yaptığı Avustralya'da gerçekleştirilen bir bilimsel etkinliğe ait. Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Bursa Bilim Şenliği kapsamında yapılan atölye çalışmaları, yabancı kuruluşlarında yakın takibinde. Firmalar ile kişiler arasında bilimsel diyalogun en iyi etkileşim sağladığı atölye çalışmalarına, kişilerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kamu kurum ve kuruluşları ile tüm özel sektör firmaları katılım sağlayabiliyor.



Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi Genel Koordinatörü Rıfat Bakan, Bursa Bilim Şenliği'nin her geçen yıl daha fazla ilgiyle takip edilen uluslararası bir şenlik haline dönüştüğünü söyledi. hazırlıkları yaptık" diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı, Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ile TÜRKSAT tarafından da desteklenen, "Enerji Verimliliği" başlığının ana temasını oluşturduğu Türk Hava Yolları Bursa Bilim Şenliği kapsamında bu yıl "Enerji Verimliliği" ana temasıyla 5 ayrı kategoride düzenlenen proje yarışmasına, Edirne'den Kars'a Türkiye'nin tüm illerinden bin 120 başvuru yapıldı. Toplam 102 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışma kapsamında, çocuk, genç ve usta mucitler kategorilerine bu yıl "İnsansız Hava Araçları" ve "Drone" kategorileri de eklendi. Finalist 50 proje şenlik boyunca sergilenecek. Türk Hava Yolları Bursa Bilim Şenliği'nde finale kalan bütün projeler ödüllendirilecek. Dereceye giren proje sahiplerine bin lira ile 16 bin lira arasında para ödülü verilecek. - BURSA