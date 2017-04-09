Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanı Özlü Düzce'de

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, "Madde bağımlılığına karşı bir spor faaliyetinin icra edildiğini gördük, bunu destekliyoruz" dedi.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, referandum çalışmaları kapsamında geldiği Düzce'de ilk olarak yeğeninin nikahına katıldı. Ablasının kızı Vesile Akdoğan ile Ahmet Enes Bodur'un nikah şahitliğini yapan Bakan Özlü genç çifte ömür boyu mutluluk diledi.



Ardından Bakan Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hikmet Kesken ve partililer küçük sanayi sitesinde bulunan galerici esnafını gezdi. Esnaftan referandum için destek isteyen Bakan Özlü esnafa kararını sordu. Esnafların 'Evet' demesi üzerine Bakan Özlü, "Gördüğünüz gibi Düzce evet diyor" dedi.



Programların devamında Düzce Gençlik Platformu tarafından Anıtpark meydanında "Uyuşturucuya karşı spor" etkinliğine katılan Bakan Özlü ve beraberindeki heyet, Muay Thai sporcularının gösterilerini izledi. Daha sonra sporculara plaket takdim eden Özlü, "Bugün güzel bir gösteri ve güzel bir maç seyrettik. Düzce'de son dönemde güzel işler oluyor. Bunlardan birisi de spora ilişkindir. Bugün madde bağımlılığına karşı bir spor faaliyetinin icra edildiğini gördük. Bunu destekliyoruz. İnşallah Düzce'den güzel ve uluslararası ölçekte başarı elde etmiş derece yapmış sporcularımız olacak. Ben arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" dedi.



Programın devamında Bakan Özlü, AK Parti'ye giderek partililerle basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. - DÜZCE