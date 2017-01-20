Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Web Sitesi Yenilendi
Ara
BİST 82.186 %-0,14
DOLAR 3,8290 %0,04
EURO 4,0755 %-0,18
PARİTE 1,0642 %-0,17
ALTIN 147,72 %-0,36
FAİZ 11,33 %0,71
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Web Sitesi Yenilendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sayfası daha iyi hizmet verebilmek için yenilendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Web Sitesi Yenilendi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sayfası daha iyi hizmet verebilmek için yenilendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, web sitesi ana sayfasının tasarımı için ziyaretçilere ilişkin istatistikler incelendi ve sitenin genellikle genç nüfus tarafından ziyaret edildiği belirlendi. Bu sebeple web sayfası gençlere hitap eden, mobil cihazlarla uyumlu, etkili görsellerle yeniden tasarlandı.

Bakanlık ana sayfasına ait içerikler haber, alt bilgi, öne çıkarılanlar, duyurular ve bülten olarak sınıflandırıldı. Web sitesi, farklı çözünürlüklere sahip ekranlara ve mobil cihazlara uyumlu hale getirildi. İnternet sitesinde her tarayıcıyla erişebilecek, tüm cihaz ve programlara uyum sağlayan, güncel teknoloji yapıları kullanıldı.

Web sayfasının performansını artıracak güncel teknolojiler kullanılırken, internet sitesinin olası problemler karşısında cevap verememe durumunu en aza indirmek amacıyla, birden çok sunucu üzerinde hizmet vermesi sağlandı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>