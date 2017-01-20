Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sayfası daha iyi hizmet verebilmek için yenilendi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, web sitesi ana sayfasının tasarımı için ziyaretçilere ilişkin istatistikler incelendi ve sitenin genellikle genç nüfus tarafından ziyaret edildiği belirlendi. Bu sebeple web sayfası gençlere hitap eden, mobil cihazlarla uyumlu, etkili görsellerle yeniden tasarlandı.
Bakanlık ana sayfasına ait içerikler haber, alt bilgi, öne çıkarılanlar, duyurular ve bülten olarak sınıflandırıldı. Web sitesi, farklı çözünürlüklere sahip ekranlara ve mobil cihazlara uyumlu hale getirildi. İnternet sitesinde her tarayıcıyla erişebilecek, tüm cihaz ve programlara uyum sağlayan, güncel teknoloji yapıları kullanıldı.
Web sayfasının performansını artıracak güncel teknolojiler kullanılırken, internet sitesinin olası problemler karşısında cevap verememe durumunu en aza indirmek amacıyla, birden çok sunucu üzerinde hizmet vermesi sağlandı.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Web Sitesi Yenilendi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sayfası daha iyi hizmet verebilmek için yenilendi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sayfası daha iyi hizmet verebilmek için yenilendi.
-
Bakan açıkladı! Memura yıllık izin müjdesi
-
Düğün hayali kurarken kendi işinin patronu oldu!
-
Taksilerde yeni dönem yarın resmen başlıyor
-
SGK çalışan annelere bin 500 TL destek veriyor! İşte koşullar
-
Fiyatını duyan kaçtı! Sadece 1 kişi alabildi
-
Borç aldığı 7 çeyrek altınla kendi işinin patronu oldu
-
Altın Durdurulamıyor!
-
Bakan canlı yayında konuşurken şaşkına çeviren olay