Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, 'Konya Endüstri Zirvesi'Ne Katıldı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Referandumun olumlu bir şekilde neticelenmesiyle bu güven daha da artmaya devam edecek. Türkiye ekonomisi, bundan sonra sürekli üstüne koyarak ilerleyecektir. Bu yıldan itibaren daha yüksek büyüme rakamları göreceğiz." dedi.



Özlü, KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde TÜYAP Konya Fuarcılık AŞ tarafından "Konya Endüstri Zirvesi" adı altında düzenlenen 4 fuarın açılışına katıldı.



Bakan Özlü, buradaki konuşmasında, 16 Nisan halk oylamasında çok güçlü bir şekilde "evet" diyen ve Türkiye'nin önünü açan Konyalılara teşekkür etmek istediğini söyledi.



Referandum sonuçlarının, ülke, şehirler ve ekonomi için çok önemli ve değerli sonuçları olacağına inandığını ifade eden Özlü, "Bu süreçte birçok şehrimize ziyaretler gerçekleştirdim, gittiğim şehirlerde iş dünyamızla ve sanayicilerimizle muhakkak buluştum. İş dünyamızın ve sanayicilerin bu referandumun sonuçlanmasını nasıl büyük bir heyecanla beklediklerini bizzat gördüm. 16 Nisan ile dillerde ve yüreklerde yaşayan o heyecan, artık ete ve kemiğe bürünüyor." dedi.



Özlü, halk oylamasının sonuçlanmasıyla Anadolu'da yeni bir uyanışın ve bir dirilişin meşalesinin yakıldığını belirterek, millette ve şehirlerde biriken enerjinin, ülkenin tamamına ve dünyaya dalga dalga yayılacağı yeni bir dönemin başladığını bildirdi.



Konya'nın buna canlı bir örnek olduğunu söyleyen Özlü, şöyle devam etti:



"Bu fuar, bunun açık bir ispatıdır. Konya Endüstri Zirvesi kapsamında 4 önemli fuarı birden gerçekleştiriyoruz. Yine KOP bölgesinde 11 üniversitemizin iş birliğiyle ÜNİKOP Patent 2017 etkinliğini de bu yıl ilk defa burada gerçekleştiriyoruz. Fuarlar, ilgili oldukları sektörlere çok büyük güç katıyor. Dile kolay, 40 farklı ülkeden 55 bin civarında ziyaretçi bu fuara katılacak. Katılımcı firmalar arasında çok sayıda yatırım ve ticaret anlaşmalar inşallah imzalanacaktır. ÜNİKOP Patent 2017 etkinliği de buluş sahipleriyle yatırımcıları bir araya getirerek, önemli bir işlevi yerine getirmiş olacak. Bu büyük organizasyonu, Konya'da ve Anadolu'da işaret fişeğinin yakıldığının bir delili olarak görüyorum. Bu tür etkinliklerin reel sektörümüze, özelikle KOBİ düzeyindeki üreticilerimize büyük güç kattığını düşünüyorum."



Türkiye ekonomisinin, geçen yıl yaşanan birçok zorluğa rağmen yüzde 2,9 oranında büyüdüğünü anımsatan Özlü, hayata geçirilen tedbirlerin de etkisiyle son çeyrekten itibaren ılımlı bir büyümenin ve toparlanma sürecinin yaşandığını dile getirdi.



Özlü, yeni yıla da iyi bir başlangıç yapıldığına dikkati çekerek, birçok göstergeye göre 2017'nin Türkiye için çok daha başarılı bir yıl olacağını vurguladı.



"Bu yıldan itibaren daha yüksek büyüme rakamları göreceğiz"



Güven endekslerindeki gelişmelerin daha da umut verici olduğuna işaret eden Özlü, şunları söyledi:



"Ekonomide en önemli konu güvendir. Referandumun olumlu bir şekilde neticelenmesiyle bu güven daha da artmaya devam edecek. Türkiye ekonomisi, bundan sonra sürekli üstüne koyarak ilerleyecektir. Bu yıldan itibaren daha yüksek büyüme rakamları göreceğiz. Daha da önemlisi bu büyümeye bir süreklilik kazandırabileceğiz. Yeni yönetim modeliyle birlikte, kaynaklarımızı en doğru alanlara kanalize edebileceğiz. Doğru ve hızlı karar alabileceğiz."



Özlü, istikrarlı bir şekilde yüksek büyüme oranları yakalamanın yolunun üretimden geçtiğini, sanayi üretiminin kalitesini artırmanın ve daha nitelikli ürünler üretmenin, Türkiye'nin ekonomideki hedeflerine ulaşmasında kilit nokta olduğunu bildirdi.



"Makroekonomik alanda dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz"



Türkiye'nin ekonomisinin temellerinin son derece sağlam olduğunu belirten Özlü, şunları kaydetti:



"Makroekonomik alanda dünyada parmakla gösterilen bir ülkeyiz. Bu sağlam temeller üzerinde, sanayi sektörümüzün rekabetçiliğini artırmak, ülkemizdeki iş ve yatırım ortamını iyileştirmek için de çok ciddi bir gayret içindeyiz. Bu nedenle bakanlığımızın çalışmalarında Ar-Ge, inovasyon, markalaşma, tasarım, patent gibi konulara ayrı bir ağırlık veriyoruz. Sanayimizin bu alanlardaki beceri ve kapasitesini artırmaya büyük önem gösteriyoruz. Çünkü Türkiye'nin daha yüksek katma değer üretmesinin yolu bu alanlardan geçiyor. Üretimde düşük teknolojiden orta-düşük teknolojiye ve orta-düşükten orta-yüksek teknolojiye doğru bir geçişi başardık. Bir yandan bunu sürdürmeli bir yandan da yüksek teknolojiye geçişi başarmalıyız."



"Uyum yasalarını süratle çıkarmak istiyoruz"



Özlü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülke sanayisine bu açıdan da büyük bir ivme kazandıracağına inandığını dile getirerek, "Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Bu dönemde kimsenin bahanesi veya mazereti kalmadı. Hükümet olarak, muhalefet partilerimizle birlikte, yeni sistem için gerekli uyum yasalarını süratle çıkarmak istiyoruz. Bu konuda muhalefetin de gereken desteği vereceğine inanıyoruz. Bir yandan bu uyum yasalarını çıkarırken, aynı zamanda iş dünyamızın bizden beklediği yasal düzenlemeleri de hayata geçirmeyi sürdüreceğiz." dedi.



AKPM'nin Türkiye kararı



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da bu coğrafyada kalmak için tutunmak için güçlü ekonominin ve üretimin olması gerektiğini ifade etti.



Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'nin siyasi denetim altına alınması kararına değinen Sorgun, şunları kaydetti:



"Siz Türkiye'yi denetim altına alamayacaksınız. Bu milleti denetim altına alamayacaksınız. Bu milleti denetleme hakkı sizde yok. Önce siz kendinizi denetleyin. Siz hangi yüzle Türkiye'yi denetim altına alma cüretinde bulunuyorsunuz? Siz önce Akdeniz'de boğulan çocukların hesabını bir verin. Oradan kendinizi bir denetleyin. Seçimle iş başına gelenleri değil, ihtilalle, darbeyle iş başına gelenleri destekleme onursuzluğunu yaşıyorsunuz. Siz kendinizi bir denetim altına alın ondan sonra Türkiye'yi denetim altına almaya kalkın."



Konuşmaların ardından, "Konya Endüstri Zirvesi" adı altında düzenlenen, 14. Metal İşleme Makineleri Fuarı, 12. İstifleme Depolama ve Lojistik Fuarı, 12. Elektrik Elektronik Otomasyon Fuarı ve 3. Saç İşleme Teknolojileri Fuarı'nın açılışı yapıldı.



Özlü ve beraberindekiler daha sonra fuarları gezdi, sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.



Açılışa, AK Parti Konya milletvekilleri Muhammet Uğur Kaleli ile Hüsniye Erdoğan, oda ve meslek kuruluşu başkanları, çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.



Fuarlar, 29 Nisan'a kadar gezilebilecek.