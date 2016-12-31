Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Erciyes Teknopark'ı Ziyaret Etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kayseri programları kapsamında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknoparklar Performanslar Endeksinde Türkiye genelinde iki yıl üst üste en iyi 5. teknopark seçilen Erciyes Teknopark'ı ziyaret etti.



Ziyarette Bakan Özlü ve beraberindekiler, Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaların ürettikleri ürünlerden oluşan sergiyi gezdi. Ardından ise Hızlı Prototipleme Atölyesi 'Lab Erciyes' ile Türkiye'de kendine has modeliyle örnek gösterilen Sera Kuluçka Merkezi ziyaret edildi. Bakan Özlü burada ürünler hakkında bilgiler aldı.



Ziyaretin anısına Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Bakan Özlü'ye plaket taktim etti. - KAYSERİ