Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Açıklaması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Bakanlığımızda size yardımcı olmayan, çözüm bulmayan hangi bürokratsa bana söyleyin, görevden alalım. Bu kadar basit. Böyle bir şey olmaz." dedi.



Bakan Özlü, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen "Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) Sorunları ve Çözüm Önerileri" konulu toplantıda, bakanlık olarak şu anda Üretim Reform Paketi üzerinde çalıştıklarını, bu paketin OSB'lerle ilgili de birçok önemli düzenlemeyi içerdiğini ifade etti.



Toplantıda dile getirilen bazı hususları zaten hazırladıkları mevcut taslakla çözmüş olacaklarını, diğer konuları da değerlendireceklerini belirten Özlü, Üretim Reform Paketinin sadece İstanbul'dakiler için değil ülkedeki her OSB'ye yönelik düzenlemelerden oluşacağını, bütün üretim alanlarının bu paketten istifade edeceğini dile getirdi.



İstanbul özelinde ve hatta buradaki bir OSB özelinde zikredilen hususları da ayrıca çalışacaklarını ifade eden Özlü, "Şundan emin olunuz; sizlerin, ülkenin ve ekonominin lehine olan bir adım varsa, biz bunu mutlaka atarız. Asla çekinmeyiz. İlgili tüm taraflarla oturur, sizin adınıza onlarla konuşur ve ikna ederiz. Yeter ki siz değerli sanayiciler üretmeye devam edin. Yeter ki siz üretiminizi hem miktar hem de nitelik olarak artırmaya devam edin." diye konuştu.



Özlü, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedeflediğini, bu hedefe ulaşmak için daha verimli, daha rekabetçi, daha fazla ve daha nitelikli üretim yapabilen bir sanayi sektörü oluşturacaklarını kaydetti.



Rekabetçi ve çevreyle uyumlu bir sanayi sektörü inşa etmek için bu üretimin yapılacağı fiziki altyapıları ve uygun mekanları oluşturmanın önem arz ettiğine değinen Özlü, bunu sağlamak için OSB'ler, sanayi siteleri ve endüstri bölgeleriyle ilgili çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini söyledi.



"2023 hedefimiz 70 yeni OSB daha kurmak"



Kaliteli üretim yapmak için öncelikle planlı bir sanayileşme politikası olması gerektiğine işaret eden Özlü, "OSB'ler, endüstri bölgeleri ve sanayi sitelerinin sanayimizin fiziksel gelişiminin ve planlı sanayileşmenin en önemli unsurlarıdır. Bu bölgeler, sanayicimizin dünya standartlarında üretim yapmalarını sağlayan altyapılar sunmaktadır." ifadelerini kullandı.



Bakan Özlü, şu anda 295 OSB'de 1 milyon 640 bin kişinin istihdam edildiğini, 2023 hedeflerinin ise 70 yeni OSB daha kurarak 1 milyon ilave istihdam oluşturmak olduğunu bildirdi.



Kurdukları beş endüstri bölgesiyle ilgili çalışmaları da hızla tamamlamayı ve bu bölgelere büyük ölçekli yatırımları çekmeyi planladıklarını belirten Özlü, "Mevcut OSB'lerimizin doluluk oranını artırmaya da büyük önem veriyoruz. Türkiye'deki OSB'lerin doluluk oranı yüzde 70'ler civarında. Bu bölgelerdeki sanayicilerimize en iyi şekilde hizmet vermek için OSB yönetimlerimizle birlikte yoğun bir gayret gösteriyoruz. Özellikle altyapı sorunlarını çözmek için yoğun bir gayret gösteriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Özlü, "Bizim işimiz yatırımcının, sanayicinin ve girişimcinin önünü açmak. Bizim işimiz, sizlerin daha rekabetçi bir üretim yapmanızı sağlayacak yasal ve fiziki altyapıyı oluşturmak." dedi.



"Teşvik ve destekte eksiğimiz yok fazlamız var"



Bakanlık olarak 2016 yılı başında önce Ar-Ge Reform Paketini hayata geçirdiklerini hatırlatan Özlü, Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini ve bu ekosistemin bütün unsurlarını daha güçlü bir hale getirdiklerini söyledi.



Yabancı menşeli bir şirkete Türkiye'deki sanayi, Ar-Ge teşvik ve desteklerini dünya ile mukayese eden bir çalışma hazırlattıklarını anlatan Özlü, "Raporun sonucu yeni geldi. Türkiye'deki Ar-Ge ve teknoloji için teşvik ve destek mekanizması dünyadan çok ileri bir seviyede, eksiğimiz yok hatta fazlamız var. Demek ki daha altlardaki mekanizmada bir eksiğimiz var. Demek ki tam anlatamadık. Demek ki sanayicilerimiz, girişimcilerimiz hangi teşvik ve desteklerin verildiği konusunda yeterince bilgilendirilmedi. Demek ki daha alt düzeydeki çalışanlarımız yeterli gayreti sarf etmedi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu eksiğimizi de gidereceğiz. Ben geçen yıldan beri Meclisteyim. Meclis, sabahlara kadar çalışıyor, yeni kanunlar, reform paketleri hazırlıyoruz. Bunların size yansıması lazım." diye konuştu.



Özlü, Ar-Ge'ye olan desteği artırdıkları gibi, tasarım faaliyetlerini de ilk defa destek kapsamına bu dönemde aldıklarını ifade etti.



Perşembe günü TBMM'de çok önemli bir kanunu daha yasalaştırdıklarını, Sınai Mülkiyet Kanununun sanayiciler, iş dünyası ve araştırmacılar için hayırlı olması temennisinde bulunan Özlü, Türkiye patent, tasarım ve marka başvurularındaki artış oranı açısından çok başarılı bir ülke olduğunu, yeni kanunla birlikte bu ivmeyi daha da artıracaklarını dile getirdi.



Sınai mülkiyet haklarıyla ilgili tüm süreçleri çok daha kolay bir hale getireceklerini belirten Özlü, "En önemlisi de bu hakların ticarileşmesi noktasında çok daha aktif bir süreci başlatacağız. Dünyada söz sahibi olan daha güçlü markalar oluşturmak, dünya pazarlarında talep görecek tasarımlar ve buluşlar için altyapımız daha da hazır hale gelecek. Bu iki kanunla, Ar-Ge tasarım, patent, marka gibi çok önemli konularla ilgili mevzuatımızı zirveye taşıdık." dedi.



"AB standartlarında bir Patent Kanunumuz oldu"



Patent Kanununun geçmişinin 1995 yılına kadar gittiğini, bu konuda çok sayıda kanun hükmünde kararname çıkarıldığını, bunları ilk defa toplu hale getirdiklerini belirten Özlü, şunları kaydetti:



"Biz yerli sanayiciye 'Ar-Ge yapın, tasarım yapın, teknoloji üretin' diyoruz. Bunların korunması için bu kanun gerekliydi. Yine yabancı yatırımcılara 'Türkiye'ye yatırım yapın' diyoruz. Türkiye'ye gelecek ama getirdiği teknoloji altyapısının korunduğundan emin olmak istiyor. Onlar için de bir hukuki koruma getirmiş olduk. Hem yerli yatırımcılar, Ar-Ge'ciler hem de yabancı sanayiciler için sağlam bir hukuki zemin oluştu. Avrupa Birliği standartlarında bir Patent Kanunumuz oldu."



Özlü, bundan sonra bu işin üretim ayağına odaklanacaklarını aktararak, Üretim Reform Paketiyle de bunu yapacaklarını söyledi.



Özlü, "Yerli ve yabancı yatırımcıların Türkiye'de daha fazla yatırım yapmalarının önünü açacağız. Sanayicilere yatırıma uygun, ucuz, lojistik imkanları güçlü ve altyapı imkanları zengin üretim alanları oluşturacağız. Mevcut üretim alanlarını da daha etkin hale getireceğiz. OSB'lerin veya OSB'lerdeki sanayicilerin üzerindeki birçok mali ve hukuki yükü ya azaltacağız veya tamamen kaldıracağız. Az önce sayın başkan emlak vergisinden bahsetti. Bunlar aslında paketin bir kısmında var. Tekrar gözden bunlara son halini vereceğiz. Mesela OSB'lerin KOSGEB'e aktardıkları payı kaldıracağız." diye konuştu.



Bakan Özlü'nün "emlak vergisi, yapı denetimi gibi yükleri ya kaldıracağız ya makul seviyelere çekeceğiz" şeklindeki sözleri salondaki sanayicilerden alkış aldı.



"Sanayiciye 'yolunacak kaz' muamelesi yapılmasına tahammülümüz yok"



Parsel maliyetlerine belirli kriterlere göre üst sınır getireceklerini belirten Özlü, "Şehir merkezlerinde kalmış sanayi sitelerini dönüştüreceğiz. Modern finansman yöntemleri ve araçları geliştirerek sanayicilerimizin parasını arsaya veya binaya bağlamaksızın, doğrudan üretime aktarmasını sağlayacağız." şeklinde konuştu.



Özlü, üretimin ve üretenin önündeki hiçbir engele tahammülleri olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Üretimi ve yatırımı zorlaştıran, geciktiren düzenlemelere tahammülümüz yok. Kimsenin sanayiciye, 'yolunacak kaz' muamelesi yapmasına da tahammülümüz yok. Sanayi parsellerine arsa muamelesi yapılmasına asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Emin olun, bu konularda bir sorun varsa, ki var, onları muhakkak çözeceğiz. Sanayici sadece işine odaklanacak. Bizim arzumuz sanayicimizin sadece sanayiyle, işiyle, üretimle, ihracatla uğraşması; ihtiyaç duyduğu bütün altyapıyı devletin, bizim bakanlığımızın hazırlaması. Diğer türlü yıllar süren ÇED raporları, hukuki mevzuat engelleri ile sanayicimizi yoruyoruz, kendi işine odaklanmalarını engellemiş oluyoruz."



Özlü, sanayicinin hangi alanda yatırım ve üretim yapacağına, ürünlerini ne şekilde pazarlayacağına odaklanacağını belirterek, bunun için sanayicinin kafasının rahat olması gerektiğini, kendilerinin de bunu sağlamak için gayret sarf edeceklerini söyledi.



- "Türkiye'ye güvenin"



Türkiye'nin çok yoğun bir gündemi olduğunu belirten Özlü, "Üç terör örgütüne karşı amansız bir mücadeleye girişmiş durumdayız. Şehitlerimiz oluyor. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. İnsanlar, bu ülke için can verirken, bizim de bu ülke için canımızı dişimize takarak çalışmamız gerekiyor. Çok çalışmalıyız. İyi ve doğru çalışmalıyız. İyi ve doğru adımlar atmalıyız. Gündemin yoğunluğuna takılıp işlerimizi asla ihmal etmemeliyiz. Bizi güçlü bir Türkiye hedefine taşıyacak olan altyapıyı muhakkak kurmalıyız." dedi.



Bakanlık olarak bunun için çalıştıklarını, sanayicilerden de bu zorlu dönemde yatırıma ve üretime özellikle hız vermelerini istediklerini ifade eden Özlü, "Türkiye'ye güvenin. Türkiye'ye inanın. Son bir yıl içinde Türkiye'nin başına gelenleri hepimiz biliyoruz. Hani derler ya 'Pişmiş tavuğun başına gelmedi' diye. Benzeri bir durum söz konusu. Bakın dimdik ayaktayız. Çalışıyoruz, üretime devam ediyoruz. Bu bakımdan Türkiye güçlü bir ülkedir." diye konuştu.



Birkaç gün önce dev bir projeyi daha hayata geçirdiklerini ve iki kıtayı beşinci kez buluşturduklarını hatırlatan Özlü, "Türkiye, bu zor günleri aşacak. 2017, özellikle ekonomik açıdan çok daha iyi ve başarılı bir yıl olacak. Bu yıl hayata geçirdiğimiz sayısız reformun meyvelerini 2017'nin ilk yarısında almaya başlayacağız. Üretim reform Paketi gibi, TÜBİTAK'ın yeniden yapılandırılması gibi önemli reformları da yine sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. ifadelerini kullandı.



Özlü, sanayicilere yatırım, üretim, ihracat ve istihdam için teşekkür etti.



"Sanayiciye yardımcı olmayan bürokratı görevden alırım"



Bakan Özlü, daha sonra OSB'lerdeki sorunlara yönelik katılımcıların sorularını yanıtladı. Özlü, OSB'lerdeki sorunlar ve çözüm önerilerinin bakanlık olarak değerlendireceklerini ve gerek Üretim Reform Paketi gerekse TÜBİTAK reformunda bunları dikkate alacaklarını söyledi.



Tek binada birden fazla iş yeri konusuna ilişkin soru üzerine Özlü, "Şu anda aslında mevcut uygulamada kiraya verme konusu yok. Biz de bunu çok arzu etmiyoruz. Yani üretim yerinizin bir kısmının kiraya verilmesini çok istemiyoruz. Ama tekrar bir gözden geçireceğiz." dedi.



OSB'lerin yol ve ulaşım konularıyla ilgili soruya Özlü, "Bu Türkiye'nin bir çok yerinde var. OSB yapıyoruz bağlantı yolu yok, doğalgaz bağlantısında sorun var. İnşallah bu Üretim Reform Paketinde bunun için bakanlığımıza yetki alıyoruz. Yani OSB yapıyorsak buranın kara yolu, elektrik, doğalgaz bağlantısını çözüme kavuşturmak için bakanlığımıza yetki alıyoruz. Bunu koordine edeceğiz." yanıtını verdi.



İhracat yapan sanayicilere yeşil pasaport vereceklerini belirten Özlü, bu konuda hükümetin kararlı olduğunu, bununla ilgili uygulama esasları yani ikincil dokümanlar üzerinde Bakanlar Kurulunda bir defa görüştüklerini, bunu sonuçlandıracaklarını bildirdi.



OSB'lerdeki arsa konusuna ilişkin soru üzerine Özlü, "OSB'lerdeki arsa fiyatlarının yüksekliği bizi de rahatsız ediyor. Buna bir çözüm bulacağız. Şöyle bir şey düşünüyoruz: Yeni kurulacak OSB'lerde arsa maliyeti, artı altyapı maliyeti, bütün maliyetlerin toplamının üzerine yüzde 20-25, neyse artık, bir kar koyup o maliyetle sanayiciye arsanın tahsisini düşünüyoruz. Bu reform paketinde de var. Gerçekten bizde sanayici bütün parasını arsaya yatırıyor, bina yapıyor, sonra işletmede sıkıntı çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Özlü, başka bir soru üzerine, "Bürokraside, bizim bakanlığımızda size yardımcı olmayan, çözüm bulmayan hangi bürokratsa bana söyleyin, görevden alalım. Bu kadar basit. Böyle bir şey olmaz. Diğer bakanlıklarda da sorunlarla karşılaşıyorsanız bizim haberimiz olsun, ilgili bakanla ben konuşayım." dedi.



OSB'lerde teknik lise ve meslek yüksek okulu açılmasını desteklediklerini, bunun için de Milli Eğitim Bakanlığından belli bir kaynak tahsis ettiklerini aktaran Özlü, yasada bununla ilgili maddeler bulunduğunu, okul yapmak isteyenlerin kendileriyle irtibat halinde olmasını ifade etti.



Sorunlarla ilgili bakanlık olarak tek tek dönüş yapacaklarını belirten Özlü, sanayi odası ve OSB ilişkilerine önem verdiklerini, bununla ilgili gerekiyorsa yasal düzenleme de yapabileceklerini, bundan sonraki süreçte de İSO koordinasyonunda bir araya geleceklerini sözlerine ekledi.