Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Dün Gece Sabaha Karşı Amerika Tarafından Suriye'ye...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Dün gece sabaha karşı Amerika tarafından Suriye'ye karşı yapılan operasyonu olumlu karşılıyoruz.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Dün gece sabaha karşı Amerika tarafından Suriye'ye karşı yapılan operasyonu olumlu karşılıyoruz. Geç kalınmış bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Keşke bu operasyon, bu müdahale yıllar önce olabilseydi."
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