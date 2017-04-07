Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Dün Gece Sabaha Karşı Amerika Tarafından Suriye'ye...

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Dün gece sabaha karşı Amerika tarafından Suriye'ye karşı yapılan operasyonu olumlu karşılıyoruz.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: "Dün gece sabaha karşı Amerika tarafından Suriye'ye karşı yapılan operasyonu olumlu karşılıyoruz. Geç kalınmış bir operasyon olarak değerlendiriyoruz. Keşke bu operasyon, bu müdahale yıllar önce olabilseydi."

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